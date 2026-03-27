Краснодарцев приглашают на субботник в микрорайоне Гидростроителей

Экоцентр Краснодара приглашает на субботник в ГМР. Как принять участие?

Экоцентр «Чистая среда» сообщил , что 28 марта в микрорайоне Гидростроителей пройдет уборка на природе. Субботнк начнется в 10:00 между ЖК «Рассвет», «Грин Парк» и «Восточный парк».

«Это частная инициатива жителей, которой мы очень гордимся. Зовите ваших друзей и знакомых, ведь вместе — интереснее и продуктивнее», — приглашают организаторы.

На время уборки управляющие компании выдадут перчатки и мешки, а также организуют вывоз собранного мусора. Участников просят при необходимости взять сменную одежду и обувь.

