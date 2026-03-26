ЦБ назвал преждевременным подтверждение финансовых операций через Max

Центробанк посчитал преждевременным обязательное подтверждение финансовых операций через мессенджер Max

25 марта Банк России в ответе на запрос «Ъ» сообщил, что подтверждение дистанционных финопераций находится в компетенции Минцифры. Однако регулятор считает преждевременным «рассматривать в отношении финансовой отрасли реализацию инициативы обязательного подтверждения волеизъявления» через Max.



По данным издания, банкиры раскритиковали норму законопроекта «Антифрод 2.0», которая обязывает финансовые организации подтверждать удаленные операции и по СМС, и с помощью сообщений в мессенджере. Также в Национальном совете финансового рынка (НСФР) назвали требование «юридически избыточным и необоснованно затратным», так как это заставит организации дважды платить за одну и ту же информационную услугу.

Глава НСФР Андрей Емелин отметил, что это может привести к многомиллиардным ежегодным расходам, снижению рентабельности и росту цен для пользователей.



В письме организации, направленном в ЦБ и правительство, сказано, что требование подтверждать дистанционные финансовые операции через Max может создать угрозу информационной безопасности. Авторы обращения предложили регулятору и властям принять меры для снижения издержек банков — освободить организации от платы за такие услуги или установить регулируемый государством тариф.



Напомним, что в середине февраля Минфин предложил обязать банки уведомлять клиентов в мессенджере Max, если это предусмотрено договором. Инициатива ведомства предполагала, что пользователи могут от этого отказаться.