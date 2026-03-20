В Краснодаре 20 марта 50 домов останутся без света

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электроэнергии 20 марта

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 20 марта отключат электричество.



С 9:00 до 15:00 света не будет по адресам: Гагарина, 98;

Димитрова, 92, 17, 13, 11/1, 15а;

Длинная, 248;

Ключевая, 107;

Красная, 100, 98;

Новая, 9;

Садовая, 30;

Северная, 500;

Труда, 178;

1-я Гвардейская, 41;

2-й Кузнечный Зарой, 6.

С 9:00 до 17:00 — по следующим улицам, проспектам и переулкам: Агрохимической, 109, 111, 113;

Атарбекова, 52, 54, 50, 52а;

Воровского, 182;

Димитрова, 202;

Игнатова, 27, 25;

Компрессорной, 6/3, 4;

Красных Партизан, 115/1;

Рашпилевской, 329;

Солнечной, 11/1, 6;

Темрюкской, 143;

Тополиной, 23, 8, 1/4;

Тургенева, 145, 156, 150, 152, 154;

Центральной, 16;

Чекистов, 10;

Шаляпина, 3.

Шоссейной, 2, 18, 2/2, 3/1, 2б. А с 23:00 20 марта до 5:00 21 марта свет отключат на улице Индустриальной, 53, 51, 67, 81.