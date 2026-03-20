В Краснодаре 20 марта 50 домов останутся без света

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 20 марта отключат электричество. 

С 9:00 до 15:00 света не будет по адресам:

  • Гагарина, 98;
  • Димитрова, 92, 17, 13, 11/1, 15а;
  • Длинная, 248;
  • Ключевая, 107;
  • Красная, 100, 98;
  • Новая, 9;
  • Садовая, 30;
  • Северная, 500;
  • Труда, 178;
  • 1-я Гвардейская, 41;
  • 2-й Кузнечный Зарой, 6.

С 9:00 до 17:00 — по следующим улицам, проспектам и переулкам: 

  • Агрохимической, 109, 111, 113;
  • Атарбекова, 52, 54, 50, 52а;
  • Воровского, 182;
  • Димитрова, 202;
  • Игнатова, 27, 25;
  • Компрессорной, 6/3, 4;
  • Красных Партизан, 115/1;
  • Рашпилевской, 329;
  • Солнечной, 11/1, 6;
  • Темрюкской, 143;
  • Тополиной, 23, 8, 1/4;
  • Тургенева, 145, 156, 150, 152, 154;
  • Центральной, 16;
  • Чекистов, 10;
  • Шаляпина, 3.
  • Шоссейной, 2, 18, 2/2, 3/1, 2б.

А с 23:00 20 марта до 5:00 21 марта свет отключат на улице Индустриальной, 53, 51, 67, 81.

Как писали Юга.ру, в Сочи заключали фиктивные контракты при реконструкции ЖКХ. Ущерб составил 889 млн рублей.

