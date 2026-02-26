В Краснодарском крае в 2026 году такси подорожает на 15-20%

Краснодарский край

Председатель общественного совета по развитию такси на Кубани рассказал о повышении тарифов на перевозки

26 февраля председатель общественного совета по развитию такси в Краснодарском крае Петр Петров в интервью «РБК ТВ Юг» сообщил, что в течение этого года стоимость поездок в такси в регионе вырастет на 15-20%. По его словам, ожидается отток водителей 15-20% водителей.

Петров отметил, сейчас таксопарки готовятся к новым требованиям, оформляя разрешительные документы и закупая автомобили, соответствующие нормативам.

До 200 тыс. рублей:

Председатель совета считает, что самыми популярными марками машин в такси на Кубани станут китайские Haval (все модели), Geely и российский автопром.

Петров рассказал, что рост расходов на топливо не компенсируется действующими тарифами, и сейчас средний доход таксиста в Краснодаре составляет 40-45 тыс. рублей, а в Сочи — на 5-7% выше.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае будут штрафовать навязчивых таксистов.

