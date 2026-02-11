В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются 50 рейсов. Ограничения действовали почти 10 часов

Из-за этого на вылет задерживаются рейсы в Уфу, Стамбул, Москву, Ереван, Дубай, Казань, Санкт, Петербург. На прилет опаздывают самолеты из Сочи, Екатеринбурга, Дубая, Новосибирска, Тюмени, Санкт-Петербурга, Казани, Стамбула.

10 февраля в 15:11 аэропорт Краснодара сообщил , что из-за атаки БПЛА авиагавань не принимает и не отпускает самолеты. Ограничения сняли только 11 февраля в 06:18.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что пассажиры рейса Краснодар-Ереван ждут вылета уже больше 15 часов. Они рассказали, что ночью их привезли в отель, но там заявили, что авиакомпания не предупредила о заселении, поэтому мест нет. В итоге 47 человек вернулись в аэропорт и ночевали там.

10 февраля в 17:39 мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что средства ПВО отражают атаку беспилотников. По данным Kub Mash, местные жители периодически слышали громкие взрывы над городом. Градоначальник попросил сочинцев соблюдать спокойствие.

В 17:50 в аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты из-за атаки беспилотников. Их сняли 11 февраля в 01:59.

Сейчас сочинский аэропорт работает по фактическому расписанию. На вылет задерживаются рейсы в Москву Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Стамбул, Дубай, Самару. На прилет опаздывают самолеты из Еревана, Минеральных Вод, Нальчика, Владикавказа, Стамбула, Махачкалы, Москвы, Грозного, Пензы, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Алматы.

Рейсы из Минеральных Вод и Махачкалы в Сочи отменили.