Пользователи Авито Работы смогут мгновенно создавать подробные резюме

Авито Работа обновила функцию «Резюме в один клик». Теперь алгоритмы сервиса сами заполняют подробную анкету для соискателя, автоматически генерируя до 40 полей

Раньше функция помогала автоматически создавать только базовое резюме. Теперь алгоритмы анализируют историю откликов пользователя, данные верификации и старые резюме, чтобы собрать полноценную анкету. В нее включаются сведения об опыте, образовании, навыках и другие данные с учетом профессии. Пользователю нужно только проверить, отредактировать и опубликовать готовый документ. Функция доступна для сегментов, где важна скорость трудоустройства: для рабочих, линейных специалистов, а также в сфере транспорта и логистики.

© Изображение предоставлено пресс-службой Авито

Если соискатель возвращается на платформу после перерыва, алгоритм не просто обновляет старое резюме, а создает новое — с актуальными данными и пожеланиями. Это увеличивает долю информативных анкет среди откликов, что экономит время рекрутеров и повышает точность подбора. В наиболее дефицитных сегментах рынка также расширяется база кандидатов для «холодного» поиска.

«Сегодня, когда первичный отбор кандидатов во многих отраслях делегирован алгоритмам, а время на принятие решения со стороны HR сокращается, неполное резюме часто означает для соискателей автоматический отказ. Многие не заполняют резюме из-за сложности и длительности процесса. Чтобы сделать путь к трудоустройству соискателей проще и доступнее, а найм для работодателей качественнее, мы продолжаем развивать собственные сервисы. Мы фактически делегировали алгоритмам рутинную работу по сбору и структурированию данных. Теперь система мгновенно формирует детализированное резюме, которое содержит в 2 раза больше информации для принятия решения. И за счет упрощения процесса ежедневно публикуется на 26% анкет больше», — рассказал директор по продукту Авито Работы Владимир Урсу.

Кроме того, Авито Работа теперь показывает соискателям рекомендации «Вакансии специально под ваше резюме». Такой подход мотивирует пользователей заполнять анкету до отклика на вакансию и уже привел к росту числа новых резюме на 3,2%.

Обновление — часть работы по повышению качества данных на платформе. Ранее Авито Работа внедрила языковую модель A-Vibe с подсказками для улучшения резюме. По данным опроса сервиса, около 16% соискателей пользуются внешними ИИ-инструментами для этого, а многие не создают резюме вовсе — из-за отсутствия мотивации или незнания, как это сделать.