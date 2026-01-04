Вратарь «Краснодара» Агкацев откроет во Владикавказе бесплатную академию футбола для детей
Во Владикавказе юных футболистов обеспечат экипировкой и инвентарем для тренировок
30 декабря вратарь ФК «Краснодар» Станислав Агкацев сообщил в соцсетях, что во Владикавказе спортивная школа Olympic станет площадкой для новой академической группы под его руководством. В рамках инициативы юные футболисты получат возможность бесплатно проходить обучение, выступать на соревнованиях и будут полностью обеспечены профессиональной экипировкой и тренировочным инвентарем.
Особой частью программы станут личные встречи и мастер-классы, которые для воспитанников проведет сам знаменитый вратарь.
«Рад внести вклад в развитие родного региона. Хочу создать для детей с большим потенциалом равные возможности вне зависимости от финансового положения семей», — написал Агкацев на своей странице в соцсетях.
Зачислять в академическую группу будут через многоэтапные отборы. О конкретных датах, условиях и требованиях организаторы обещают сообщать в официальном информационном канале спортшколы.
Напомним, что по итогам прошедшего футбольного сезона голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева признали лучшим вратарем Российской Премьер-Лиги. Также спортсмен установил национальный рекорд по количеству отраженных одиннадцатиметровых ударов.
Как писали Юга.ру, бывший вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов выиграл Межконтинентальный кубок ФИФА.