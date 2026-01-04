Вратарь «Краснодара» Агкацев откроет во Владикавказе бесплатную академию футбола для детей

Во Владикавказе юных футболистов обеспечат экипировкой и инвентарем для тренировок

30 декабря вратарь ФК «Краснодар» Станислав Агкацев сообщил в соцсетях, что во Владикавказе спортивная школа Olympic станет площадкой для новой академической группы под его руководством. В рамках инициативы юные футболисты получат возможность бесплатно проходить обучение, выступать на соревнованиях и будут полностью обеспечены профессиональной экипировкой и тренировочным инвентарем.

Особой частью программы станут личные встречи и мастер-классы, которые для воспитанников проведет сам знаменитый вратарь.