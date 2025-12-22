Темрюкский район Кубани атаковали БПЛА. Повреждены портовый терминал и два судна

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в ночь с 21 по 22 декабря обломки сбитых БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района. Площадь возгорания составила 100 кв. метров.



По данным оперштаба, позже сбитые дроны повредили два причала и два судна в порту поселка Волна. Всех, кто находился на борту кораблей, эвакуировали. Среди членов экипажа и сотрудников на берегу никто не пострадал.