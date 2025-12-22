Темрюкский район Кубани атаковали БПЛА. Повреждены портовый терминал и два судна
Власти Краснодарского края рассказали о последствиях ночной атаки беспилотников в Темрюкском районе
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в ночь с 21 по 22 декабря обломки сбитых БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района. Площадь возгорания составила 100 кв. метров.
По данным оперштаба, позже сбитые дроны повредили два причала и два судна в порту поселка Волна. Всех, кто находился на борту кораблей, эвакуировали. Среди членов экипажа и сотрудников на берегу никто не пострадал.
В результате повреждений на причалах произошел пожар. К 3:39 утра площадь возгорания составляла от 1 тыс. кв. метров до 1,5 тыс. кв. метров. Пожары ликвидируют специалисты.
В пресс-службе Минобороны России рассказали, что за ночь над Краснодарским краем сбили три беспилотника, а над акваторией Черного моря — два.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае утвердили штрафы за съемку БПЛА и ПВО — до 300 тыс. рублей.
