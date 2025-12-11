Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,7 раза

За 11 месяцев 2025 года банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования до 35,8 млрд рублей

Наибольшей популярностью при покупке жилья пользовалось кредитование по собственным ипотечным программам Уралсиба. Его объем в январе-ноябре 2025 года вырос в пять раз по сравнению с аналогичным показателем 2024 года — до 21,9 млрд рублей. 

Выдачи по программе «Семейной ипотеки» с января по ноябрь этого года составили 13,8 млрд рублей. 

Ипотечный портфель Уралсиба за год (с 1 декабря 2024 года по 1 декабря 2025 года) вырос с 136,9 млрд до 156,2 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

Как писали Юга.ру, кредит Уралсиба вошел в тройку лидеров рейтинга лучших займов наличными.

