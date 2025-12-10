Уралсиб предлагает вклад «Доход» на один месяц

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iegN
Краснодарский край, Вся Россия

  © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб запустил «Доход» со сроком размещения 31 день

Доходность вклада на данном сроке составляет 14,9-15,4% годовых, в зависимости от суммы и пакета услуг.

Доходность по линейке «Доход» варьируется от 9,16% до 15,8% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада онлайн составляет 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Как писали Юга.ру, прибыль Уралсиба по МСФО за девять месяцев составила 7,6 млрд рублей.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

