Кредит Уралсиба вошел в тройку лидеров рейтинга лучших займов наличными
Кредит от банка Уралсиб занял второе место в рейтинге лучших займов наличными в ноябре
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из топ-50 по размерам кредитных портфелей на 1 октября 2025 года.
Аналитики портала изучили:
- ставки и их диапазон;
- срок кредитования;
- максимальную сумму и полную стоимость кредита;
- размер ежемесячных платежей;
- наличие опции для снижения ставки, включая платную;
- требования к страхованию;
- льготы для различных категорий клиентов;
- возможность дистанционного оформления и погашения кредита.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.
