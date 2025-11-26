Кредит Уралсиба вошел в тройку лидеров рейтинга лучших займов наличными

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iegF
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Кредит от банка Уралсиб занял второе место в рейтинге лучших займов наличными в ноябре

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из топ-50 по размерам кредитных портфелей на 1 октября 2025 года.

Читайте также:

Аналитики портала изучили:

  • ставки и их диапазон;
  • срок кредитования;
  • максимальную сумму и полную стоимость кредита;
  • размер ежемесячных платежей;
  • наличие опции для снижения ставки, включая платную;
  • требования к страхованию;
  • льготы для различных категорий клиентов;
  • возможность дистанционного оформления и погашения кредита.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-4 доходных дебетовок.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Деньги Кредитование Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

В Краснодаре в кино покажут первого «Гарри Поттера» и «Зверополис 2». Узнали кодовые названия
«Блокировка этого сервиса — вопрос времени». Депутат Госдумы рассказал о судьбе WhatsApp* в России
Правозащитники просят Генпрокуратуру и Рособрнадзор проверить принуждение к мессенджеру Max
Новый вид мошенничества. В Краснодаре жителям ГМР приходят фейковые письма от управляющей компании
«Гораздо важнее, чем карьера». В российских вузах появится Школа будущих родителей
«Такси не вызвать, но можно купить трусы». Краснодарка пожаловалась на сложности с восстановлением мобильного интернета после зарубежной поездки

Лента новостей

От года до трех лет
24 ноября, 17:12
От года до трех лет
Минздрав назначил сроки отработки для выпускников медвузов и ординатуры
«Мы против застройки. Наумов, выйди к людям»
24 ноября, 12:52
«Мы против застройки. Наумов, выйди к людям»
В Краснодаре жители ЮМР записали видеообращение к мэру
В Краснодарском крае волонтеры обнаружили новые выбросы мазута
24 ноября, 13:01
В Краснодарском крае волонтеры обнаружили новые выбросы мазута
Оперштаб о них не сообщал

Реклама на сайте