Прибыль Уралсиба по МСФО за девять месяцев составила 7,6 млрд рублей

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за девять месяцев 2025 года. Его прибыль по итогам этого периода составила 7,6 млрд рублей

Активы Уралсиба за девять месяцев 2025 года составили 821,7 млрд рублей, а капитал — 118 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

Уралсиб продолжает реализовывать стратегии развития, направленные на повышение эффективности бизнеса. Результаты деятельности банка подтвердили эксперты.



В 2025 году агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба до уровня А (RU), агентство НКР — до уровня A+.ru, а агентство «Эксперт РА» — до уровня ruА.