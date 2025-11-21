Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-4 доходных дебетовок
Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в подборку дебетовок с бесплатным обслуживанием и доходом на остаток на счете
Исследование предоставил портал Банки.ру. В нем рассматривались предложения российских банков на 11 ноября 2025 года.
«Прибыль» — флагманский карточный продукт банка Уралсиб. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30% (в бонусных рублях) и процент на остаток до 14% годовых (при покупках от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.
Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)