Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-4 доходных дебетовок

Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в подборку дебетовок с бесплатным обслуживанием и доходом на остаток на счете

Исследование предоставил портал Банки.ру. В нем рассматривались предложения российских банков на 11 ноября 2025 года.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт банка Уралсиб. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30% (в бонусных рублях) и процент на остаток до 14% годовых (при покупках от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.