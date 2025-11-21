Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-4 доходных дебетовок

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iebu
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото pch.vector, ru.freepik.com
    © Фото pch.vector, ru.freepik.com

Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в подборку дебетовок с бесплатным обслуживанием и доходом на остаток на счете

Исследование предоставил портал Банки.ру. В нем рассматривались предложения российских банков на 11 ноября 2025 года.

Читайте также:

«Прибыль» — флагманский карточный продукт банка Уралсиб. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30% (в бонусных рублях) и процент на остаток до 14% годовых (при покупках от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. 

Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.

Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги карты Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

Председатель Союза пассажиров проведет конференцию о транспорте и развитии Краснодара, Сочи и других городов. Зовут всех желающих
В Ростове пройдет техно-вечеринка в формате «лицом к лицу»
«Циничное уничтожение конкурентов». Банки России просят запретить скидки на маркетплейсах
Минцифры назвало использование Max добровольным. Ранее краснодарские студенты жаловались на требование установить приложение
Казаки-маги, проклятый трамвай и черный вигвам. В Краснодаре пройдет экскурсия о мистике и городских легендах
Кандидатов в мэры Краснодара теперь выбирает губернатор. Ранее подать заявку мог любой, подходящий по критериям

Лента новостей

Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
18 ноября, 14:51
Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
В Краснодаре монтируют новогоднюю иллюминацию от Галицкого
Жители Краснодарского края могут выиграть квартиру в Москве за покупки в «Пятёрочке»
Вчера, 16:35 Реклама
Жители Краснодарского края могут выиграть квартиру в Москве за покупки в «Пятёрочке»
Что нужно сделать?
В ответ властям Краснодарского края
Вчера, 15:49
В ответ властям Краснодарского края
Лайнер Astoria Grande из Сочи не приняли в порту Стамбула

Реклама на сайте