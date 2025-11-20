Уралсиб запустил программу для заработка на рекомендациях продуктов банка

Уралсиб запустил партнерскую сеть Уралсиб Force, где можно получать деньги за рекомендации продуктов банка и привлечение новых партнеров

Присоединиться к программе может любой желающий от 18 лет — без опыта продаж и первоначальных вложений. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте программы и порекомендовать продукты банка. В случае оформления по партнерской ссылке, участник получить вознаграждение на банковскую карту или по реквизитам. Также можно порекомендовать программу и получить выплаты за каждого нового приглашенного партнера. Помимо этого, есть возможность создать команду, пригласив в нее единомышленников с различными навыками. Чем больше размер команды, тем больше выплат получит партнер как наставник. Его доход будет расти за счет приглашений, сделанных им или партнерами.

Для успешного партнерства достаточно уделять ему несколько часов в неделю. При этом можно совмещать рекомендации с работой, учебой, бизнесом или другой деятельностью, получая дополнительный доход.

У каждого партнера есть свой личный кабинет, где отслеживают статус заявок и выплаты. Кроме того, Уралсиб осуществляет информационную поддержку партнеров и наставников — проводит дистанционные встречи для участников, где можно поделиться опытом и получить обратную связь от банка по любым вопросам.

Новости о программе Уралсиб Force можно узнать в телеграм-канале банка и в сообществе во «ВКонтакте».