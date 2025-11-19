Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
Банк Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов банка — юрлиц, ИП и физлиц с частной практикой
Откройте расчетный счет в банке Уралсиб на пакете услуг «Разумный» с опцией «Умножай на 2» и получите:
- в два раза больше бесплатных платежей в «Уралсиб Бизнес Онлайн»;
- в два раза больше бесплатных переводов физлицам — в том числе по «Цифровой зарплате» и дивидендным выплатам.
Первые три месяца после подключения к акции предусмотрено безусловное удвоение, с четвертого месяца — условия сохраняются при выполнении требований к объемам работы с банком.
Акция проводится с 17 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года включительно. Подробности и условия опубликованы на сайте Уралсиба.
Новые клиенты — те, кто не имел действующих расчетных счетов в банке Уралсиб в течение трех месяцев перед началом акции «Умножай на 2».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)