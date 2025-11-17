Уралсиб запустил акцию с новогодним кешбэком 26% за покупки на маркетплейсах

Банк Уралсиб запустил акцию «Новогодний кешбэк 26%» для тех, кто впервые оформил бизнес-карту в ноябре или декабре

Клиенты могут оформить бизнес-карту в Уралсибе с 1 ноября до 31 декабря 2025 года, оплатить в декабре покупки на сумму от 50 тыс. рублей и получить: новогодний кешбэк — 26% за покупки на маркетплейсах в декабре;

стандартный кешбэк по бизнес-карте — 7% в популярных категориях и 0,5% за остальные покупки.

Акция проводится с 1 до 31 декабря 2025 года включительно. Условия опубликованы на сайте Уралсиба. Новогодний кешбэк придет на расчетный счет до 15 февраля 2026 года.

Кешбэк 26% в категориях «Маркетплейсы» (МСС 5300, 5964, 5262, 3990); 7% в категориях: кафе, рестораны и фастфуд; авиа и ж/д билеты; заправки, прокат автомобилей и транспорт; канцелярия и офисные принадлежности; офисная мебель и оборудование; офисное ПУ и сопровождение; консьерж и услуги для бизнеса.