Уралсиб запустил акцию с новогодним кешбэком 26% за покупки на маркетплейсах

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4ieXX
Краснодарский край, Вся Россия

  • © Фото katemangostar, ru.freepik.com
    © Фото katemangostar, ru.freepik.com

Банк Уралсиб запустил акцию «Новогодний кешбэк 26%» для тех, кто впервые оформил бизнес-карту в ноябре или декабре

Клиенты могут оформить бизнес-карту в Уралсибе с 1 ноября до 31 декабря 2025 года, оплатить в декабре покупки на сумму от 50 тыс. рублей и получить:

  • новогодний кешбэк — 26% за покупки на маркетплейсах в декабре;
  • стандартный кешбэк по бизнес-карте — 7% в популярных категориях и 0,5% за остальные покупки.

Акция проводится с 1 до 31 декабря 2025 года включительно. Условия опубликованы на сайте Уралсиба.  

Новогодний кешбэк придет на расчетный счет до 15 февраля 2026 года.

Кешбэк 26% в категориях «Маркетплейсы» (МСС 5300, 5964, 5262, 3990); 7% в категориях: кафе, рестораны и фастфуд; авиа и ж/д билеты; заправки, прокат автомобилей и транспорт; канцелярия и офисные принадлежности; офисная мебель и оборудование; офисное ПУ и сопровождение; консьерж и услуги для бизнеса.

Как писали Юга.ру, прибыль Уралсиба за девять месяцев составила 16,1 млрд рублей.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Акции Бизнес-сообщество Деньги карты Новый год Финансы Экономика

