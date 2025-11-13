Уралсиб запустил акцию «День бухгалтера» для новых бизнес-клиентов

Банк Уралсиб запустил акцию «День бухгалтера» для юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц с частной практикой

Компания-победитель акции получит от Уралсиба 1 млн рублей на счет для развития бизнеса, а четырем призерам вручат сертификаты «Яндекс Маркет» номиналом в 100 тыс. рублей для бухгалтера. 

Поучаствовать могут новые* бизнес-клиенты. Им необходимо:

  • оставить заявку на открытие счета для бизнеса;
  • заключить договор расчетно-кассового обслуживания до 30 декабря 2025 года с единовременным подключением любого из пакетов услуг, кроме «Стартовый» и «Рациональный»;
  • совершить исходящий платеж до 30 декабря 2025 года включительно, расчетный счет должен действовать до вручения призов.

Победителя и призеров определят случайно до 16 января 2026 года, а призы вручат до 30 января 2026 года.

Узнать подробности об акции можно на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

*Новые клиенты — те, кто не открывали расчетные счета в Уралсибе до 10 ноября 2025 года.

Как писали Юга.ру, Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,4 раза.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Акции Банки Бизнес-сообщество Деньги Малый и средний бизнес Уралсиб Финансы Экономика

