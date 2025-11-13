Прибыль Уралсиба за девять месяцев составила 16,1 млрд рублей

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за девять месяцев 2025 года

В 2025 году Уралсиб продолжает реализовать стратегию развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Результаты деятельности банка оценили внешние эксперты.



Так, в 2025 году агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба до уровня А (RU), агентство НКР — до уровня A+.ru, а агентство «Эксперт РА» — до уровня ruА.