Прибыль Уралсиба за девять месяцев составила 16,1 млрд рублей
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за девять месяцев 2025 года
Прибыль Уралсиба по итогам девяти месяцев 2025 года составила 16,1 млрд рублей. Активы банка достигли 831,1 млрд рублей, собственные средства (капитал) — 108,9 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются с запасом.
Читайте также:
В 2025 году Уралсиб продолжает реализовать стратегию развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Результаты деятельности банка оценили внешние эксперты.
Так, в 2025 году агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба до уровня А (RU), агентство НКР — до уровня A+.ru, а агентство «Эксперт РА» — до уровня ruА.
Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)