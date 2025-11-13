Прибыль Уралсиба за девять месяцев составила 16,1 млрд рублей

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4ieXU
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за девять месяцев 2025 года

Прибыль Уралсиба по итогам девяти месяцев 2025 года составила 16,1 млрд рублей. Активы банка достигли 831,1 млрд рублей, собственные средства (капитал) — 108,9 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются с запасом.

Читайте также:

В 2025 году Уралсиб продолжает реализовать стратегию развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Результаты деятельности банка оценили внешние эксперты.

Так, в 2025 году агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба до уровня А (RU), агентство НКР — до уровня A+.ru, а агентство «Эксперт РА» — до уровня ruА. 

Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

ЦБ признает подозрительными крупные переводы самому себе через СБП
В Ингушетии будут рассылать SMS об ограничениях мобильного интернета. В республике жалуются на недельные отключения с августа
В России растет заболеваемость пневмонией. В Ставропольском крае одну из школ закрыли на карантин
В России все официальные домовые чаты переведут в мессенджер Max
В Краснодаре состоится премьера спектакля «Родительский день»
«Послушайте!» В Краснодаре будут читать стихи Владимира Маяковского и говорить о поэте

Лента новостей

Киты, очковые пингвины, серфинг в Атлантике и эхо апартеида
Вчера, 11:42
Киты, очковые пингвины, серфинг в Атлантике и эхо апартеида
Краснодарка поделилась впечатлениями и стоимостью путешествия в самую южную точку Африки
В Краснодарском крае врачи не заметили переломы у сбитой автомобилем школьницы
Вчера, 15:54
В Краснодарском крае врачи не заметили переломы у сбитой автомобилем школьницы
Больницу проверит Минздрав
Три дня непогоды
11 ноября, 17:46
Три дня непогоды
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

Реклама на сайте