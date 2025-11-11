В Ростове-на-Дону может появиться такси, где водители и пассажиры — только женщины

11 ноября Donday сообщил, что в Ростове-на-Дону может появиться специализированное такси, где водителями и клиентами будут исключительно женщины. Также услугами сервиса смогут пользоваться дети.

Инициатива продиктована растущим числом обращений от обеих сторон. Пассажирки нередко испытывают тревогу, особенно в ночное время суток или при поездках в отдаленные районы. Кроме того, водители-женщины сталкиваются с неподобающим поведением со стороны нетрезвых или агрессивных клиентов.