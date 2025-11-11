В Ростове-на-Дону может появиться такси, где водители и пассажиры — только женщины

Ростовская область

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Ростове-на-Дону рассматривают возможность запуска женского такси

11 ноября Donday сообщил, что в Ростове-на-Дону может появиться специализированное такси, где водителями и клиентами будут исключительно женщины. Также услугами сервиса смогут пользоваться дети.

Инициатива продиктована растущим числом обращений от обеих сторон. Пассажирки нередко испытывают тревогу, особенно в ночное время суток или при поездках в отдаленные районы. Кроме того, водители-женщины сталкиваются с неподобающим поведением со стороны нетрезвых или агрессивных клиентов.

Для реализации проекта одна из местных служб такси провела внутренний опрос, в котором большинство сотрудников поддержали идею. Что касается технической стороны вопроса, то в приложении может появиться отдельная опция — тариф «Женский», который встанет в один ряд с привычными «Комфортом» и «Бизнесом».

Новый сервис призван создать безопасное пространство и свести к минимуму риски конфликтных ситуаций, обеспечив психологический комфорт для обеих сторон. В настоящее время прорабатывается возможность реализации этой идеи на практике.

Как писали Юга.ру, 1 октября Минпромторг РФ опубликовал предварительный список машин, которые можно использовать в такси. Под критерии закона о локализации попали двадцать моделей от шести российских брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

Безопасность общество Ростов-на-Дону Такси Транспорт

