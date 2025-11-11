Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4ieTA
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк Уралсиб занял девятое место в рейтинге по объемам ипотечного кредитования за 9 месяцев 2025 года

Рейтинг подготовили аналитики «Русипотеки». Всего с января по сентябрь 2025 года Уралсиб выдал кредитов на 27,9 млрд рублей.

Читайте также:

Также банк вошел в топ-10 по выдачам кредитов на жилье на первичном рынке — 13,2 млрд рублей, объемам кредитования по программе «Семейной ипотеки» — 11,3 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 1 октября 2025 года — 152,2 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

Как писали Юга.ру, карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-10 лучших кредиток.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги Ипотека Кредитование Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

Казачий хор и группа «Блестящие» выступят на матче Россия — Чили в Сочи. Сколько стоят билеты?
«Мы просим молитв, чтобы храм появился скорее». Кубанское духовенство прокомментировало споры о строительстве храма на набережной в Краснодаре
WhatsApp* вслед за Telegram начал предлагать российским пользователям вход через почту для обхода блокировок
Власти Краснодара разрешили размещать передвижные цирки и зоопарки только на окраине города
Ночью Кубань вновь атаковали БПЛА. В домах Туапсе и Северского района выбило окна, а в Краснодаре слышали взрывы
ЦБ признает подозрительными крупные переводы самому себе через СБП

Лента новостей

Киты, очковые пингвины, серфинг в Атлантике и эхо апартеида
Вчера, 11:42
Киты, очковые пингвины, серфинг в Атлантике и эхо апартеида
Краснодарка поделилась впечатлениями и стоимостью путешествия в самую южную точку Африки
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Сегодня, 15:10
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Как волонтеры спасают старинную архитектуру Краснодара от погоды, жителей и чиновников
В Краснодарском крае врачи не заметили переломы у сбитой автомобилем школьницы
Вчера, 15:54
В Краснодарском крае врачи не заметили переломы у сбитой автомобилем школьницы
Больницу проверит Минздрав

Реклама на сайте