Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования
Банк Уралсиб занял девятое место в рейтинге по объемам ипотечного кредитования за 9 месяцев 2025 года
Рейтинг подготовили аналитики «Русипотеки». Всего с января по сентябрь 2025 года Уралсиб выдал кредитов на 27,9 млрд рублей.
Также банк вошел в топ-10 по выдачам кредитов на жилье на первичном рынке — 13,2 млрд рублей, объемам кредитования по программе «Семейной ипотеки» — 11,3 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 1 октября 2025 года — 152,2 млрд рублей.
