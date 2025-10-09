Индийская компания собирается строить в Краснодарском крае фармзавод за 10 млрд рублей

На территории Краснодарского края может появиться завод по производству лекарств

8 октября ТАСС сообщило, что индийская фармкомпания рассматривает Краснодарский край в качестве площадки для строительства завода по производству лекарственных препаратов. Об этом на бизнес-форуме «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность» рассказала замдиректора Агентства по привлечению инвестиций региона Камила Купцова.

В завод собираются вложить 10 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей выделит Российский фонд прямых инвестиций.

Также ведутся переговоры с еще одной заинтересованной индийской компанией — лидером по оказанию медицинских услуг в своей стране. Она хочет построить на территории региона диагностический и лечебный центры. Стоимость проекта оценивают в 5 млрд рублей.

Какие именно компании заинтересованы в локализации производства медикаментов и возведении медцентров в Краснодарском крае — не уточняется.

