Индийская компания собирается строить в Краснодарском крае фармзавод за 10 млрд рублей

На территории Краснодарского края может появиться завод по производству лекарств

8 октября ТАСС сообщило, что индийская фармкомпания рассматривает Краснодарский край в качестве площадки для строительства завода по производству лекарственных препаратов. Об этом на бизнес-форуме «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность» рассказала замдиректора Агентства по привлечению инвестиций региона Камила Купцова.

В завод собираются вложить 10 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей выделит Российский фонд прямых инвестиций.