«Роза Хутор» принимает чемпионат МЧС России по многоборью

На «Роза Хутор» стартовал чемпионат МЧС России по многоборью. На курорт прибыли больше 100 участников из разных регионов страны и Белоруссии — всего 14 команд.

Соревнования среди профессиональных аварийно-спасательных формирований проводятся ежегодно уже больше 30 лет. В Сочи чемпионат МЧС России по многоборью проходит второй раз.

В рамках многоборья спасателей предусмотрены пять дистанций, три из них проходят на горном курорте. На «Роза Хутор» уже состоялась эстафета 6 по 3 километра. В рамках демонстрации поисково-спасательных работ в условиях природной среды участников ждало задание по эвакуации с канатно-кресельной дороги. Оно требовало не только физической силы, но и быстрой реакции, умения работать в команде и принимать решения в условиях ограниченного времени.

«Многоборье спасателей — не просто важный инструмент в повышении мастерства выполнения работ. Это также тренировка духа, воли и характера. Каждое упражнение в рамках соревнований является имитацией чрезвычайной ситуации, максимально приближенной к реальным условиям. Участие в данном мероприятии — возможность узнать для себя что-то новое и обменяться практическим опытом», — отметил глава МЧС России Александр Куренков.