Парад корги, зооярмарка и собаки в кимоно. В Сочи состоится фестиваль «Море Лап»

В Сочи пройдет фестиваль для питомцев и их хозяев с мастер-классами от кинолога, подарками и бесплатным осмотром хвостиков (0+)

Телеграм-канал «Море Лап» анонсировал на 12 октября фестиваль для питомцев и их хозяев в Сочи. Гостей ждут ярмарка зоотоваров, зона приюта «Поводог», где можно будет потрогать животных, лекторий с выступлениями профессионалов зооиндустрии. Подробная программа фестиваля: лекция и мастер-класс по дрессировке от кинолога Антуана Наджаряна;

парад корги. Владельцы с питомцами смогут пройти в составе колонны и сделать фотографии. Для участия необходима запись по ссылке;

подарки всем гостям, зарегистрировавшимся на сайте по ссылке;

консультации ветеринарных врачей: узистов, терапевта, анестезиологов-реаниматологов, гастроэнтеролога, стоматолога и хирурга;

бесплатные осмотр животного и сдача анализа крови в мобильной лаборатории;

игровая зона с препятствиями и активностями для собак;

конкурс костюмов на тему восточных мотивов. Собаку можно нарядить в одеяние самурая, хаори или кимоно;

концерт неоклассической музыки;

кинопоказ под открытым небом;

розыгрыш призов.

Расписание активностей организаторы опубликуют в телеграм-канале по ссылке. Фестиваль пройдет 12 октября с 10:00 до 20:00 в «Луна парке» по улице Орджоникидзе, 6. Вход свободный.