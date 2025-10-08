Парад корги, зооярмарка и собаки в кимоно. В Сочи состоится фестиваль «Море Лап»

Краснодарский край

В Сочи пройдет фестиваль для питомцев и их хозяев с мастер-классами от кинолога, подарками и бесплатным осмотром хвостиков (0+)

Телеграм-канал «Море Лап» анонсировал на 12 октября фестиваль для питомцев и их хозяев в Сочи. Гостей ждут ярмарка зоотоваров, зона приюта «Поводог», где можно будет потрогать животных, лекторий с выступлениями профессионалов зооиндустрии. 

Подробная программа фестиваля:

  • лекция и мастер-класс по дрессировке от кинолога Антуана Наджаряна;
  • парад корги. Владельцы с питомцами смогут пройти в составе колонны и сделать фотографии. Для участия необходима запись по ссылке;
  • подарки всем гостям, зарегистрировавшимся на сайте по ссылке
  • консультации ветеринарных врачей: узистов, терапевта, анестезиологов-реаниматологов, гастроэнтеролога, стоматолога и хирурга;
  • бесплатные осмотр животного и сдача анализа крови в мобильной лаборатории;
  • игровая зона с препятствиями и активностями для собак;
  • конкурс костюмов на тему восточных мотивов. Собаку можно нарядить в одеяние самурая, хаори или кимоно;
  • концерт неоклассической музыки;
  • кинопоказ под открытым небом;
  • розыгрыш призов.

Обогнали Москву и Санкт-Петербург:

Расписание активностей организаторы опубликуют в телеграм-канале по ссылке

Фестиваль пройдет 12 октября с 10:00 до 20:00 в «Луна парке» по улице Орджоникидзе, 6. Вход свободный. 

Как писали Юга.ру, в августе в Краснодаре появилась парковка для собак. Она находится в районе улицы Черкасской. 

