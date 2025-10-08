Парад корги, зооярмарка и собаки в кимоно. В Сочи состоится фестиваль «Море Лап»
В Сочи пройдет фестиваль для питомцев и их хозяев с мастер-классами от кинолога, подарками и бесплатным осмотром хвостиков (0+)
Телеграм-канал «Море Лап» анонсировал на 12 октября фестиваль для питомцев и их хозяев в Сочи. Гостей ждут ярмарка зоотоваров, зона приюта «Поводог», где можно будет потрогать животных, лекторий с выступлениями профессионалов зооиндустрии.
Подробная программа фестиваля:
- лекция и мастер-класс по дрессировке от кинолога Антуана Наджаряна;
- парад корги. Владельцы с питомцами смогут пройти в составе колонны и сделать фотографии. Для участия необходима запись по ссылке;
- подарки всем гостям, зарегистрировавшимся на сайте по ссылке;
- консультации ветеринарных врачей: узистов, терапевта, анестезиологов-реаниматологов, гастроэнтеролога, стоматолога и хирурга;
- бесплатные осмотр животного и сдача анализа крови в мобильной лаборатории;
- игровая зона с препятствиями и активностями для собак;
- конкурс костюмов на тему восточных мотивов. Собаку можно нарядить в одеяние самурая, хаори или кимоно;
- концерт неоклассической музыки;
- кинопоказ под открытым небом;
- розыгрыш призов.
Обогнали Москву и Санкт-Петербург:
Расписание активностей организаторы опубликуют в телеграм-канале по ссылке.
Фестиваль пройдет 12 октября с 10:00 до 20:00 в «Луна парке» по улице Орджоникидзе, 6. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, в августе в Краснодаре появилась парковка для собак. Она находится в районе улицы Черкасской.
