Центр, Музыкальный и Гидрострой. Сразу в нескольких районах Краснодара 8 октября отключат воду, свет и газ

В Краснодаре запланировано отключение электричества, водоснабжения и газа

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 8 октября отключат воду.



С 10:00 до 14:00 ресурса не будет по улицам: Красных Партизан, 232, 234, 242, 244, 246, 248, 541, 543, 559;

Бабушкина, 239, 281/1, 281/2, 283, 283/3;

Одесская, 1, 8, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31;

Рашпилевская, 183, 185, 201, 203, 205;

переулок Одесский, 4, 4/1, 6, 18, 18/а, 23/а;

переулок Ключевской, 11, 21, 23, 25;

Аэродромная, 10/1, 10/2;

Гаврилова, 60, 62;

Ватутина, 4;

Ведомственная, 8. Также с 9:00 до 17:00 приостановят подачу газа по адресам: котельная ООО «КТЭ», улица Северная, 564;

теплогенераторная, улица Володарского, 48;

теплопункт, улица Володарского, 33;

котельная ООО «КТЭ», улица Кутузова, 16;

ШРП, улица Казачья, 106;

теплогенераторная, улица Казачья, 22;

две котельных ООО «КТЭ», улица Казачья, 18;

теплогенераторная, проезд Ломоносова, 8;

теплогенераторная, улица Вололарского, 61;

жилой дом на улице Казачьей, 106.

По данным ЕДДС, помимо этого, 8 октября в Краснодаре отключат электричество.



С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: Седина, 51, 51/1;

Благоева, 31/1, 31/2, 31/2 к. 2;

Невкипелого, 24/2 к. 1, к. 2, к. 3;

Снесарева, д. 17/1, 17/1 к.2;

ТЦ «Трилогия». С 9:00 до 16:00: Мачуги, 166а, 166а к. 1, 166а к. 2, 166а к. 3, 166а лит. 1.4, 166 к. 1, 166 к. 1 лит 1.2, лит 1.3, 166 к. 2, 166, 166/1. С 9:00 до 17:00 будут обесточены улицы: Суздальская, 20;

Московская, 146;

Рахманинова, 3, 22;

Прокофьева, 3, 4;

Есенина, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84а, 84б, 84г;

Агрохимическая, 113, 138, 118/1;

Дунаевского, 9, 11, 5;

Мусорского, 8. А с 11:00 до 12:00:

Мусоргского, 3, 6, 6/1, 9, 11;

Рахманинова, 5, 7, 11;

Прокофьева, 10, 12;

Дунаевского, 8, 10;

Есенина, 108/2. С 8:00 до 17:00 электричество отключат по адресам: 2-й Лучистый проезд, 10;

1-я Гвардейская, 11;

Зоотехническая, 1/1;

Молодежная, 66. С 9:00 до 17:00 по улицам: Рашпилевская, 10;

Красная, 3 5, 33;

Стасова, 175;

Алтайская, 4;

Новгородская, 10/А;

Ялтинская, 73;

Тургенева, 139;

Олимпийская, 2, 6;

Зеленая, 633;

Холмская, 16;

Ягодина, 52;

Народная, 25;

Шаляпина, 28;

Агрохимическая, 121/1;

Стасова, 21;

1-й проезд Короленко, 3;

Серова, 50;

Украинская, 35, 45, 47;

2-й проезд Крупской, 12. А с 13:00 до 17:00: Звездная, 5, 36;

пос. Колосистый, 1;

Володарского, 1, 2/а, 3, 5;

Короленко, 3, 4.