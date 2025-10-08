Центр, Музыкальный и Гидрострой. Сразу в нескольких районах Краснодара 8 октября отключат воду, свет и газ

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

В Краснодаре запланировано отключение электричества, водоснабжения и газа

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 8 октября отключат воду.

С 10:00 до 14:00 ресурса не будет по улицам:

  • Красных Партизан, 232, 234, 242, 244, 246, 248, 541, 543, 559;
  • Бабушкина, 239, 281/1, 281/2, 283, 283/3;
  • Одесская, 1, 8, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31;
  • Рашпилевская, 183, 185, 201, 203, 205;
  • переулок Одесский, 4, 4/1, 6, 18, 18/а, 23/а;
  • переулок Ключевской, 11, 21, 23, 25;
  • Аэродромная, 10/1, 10/2;
  • Гаврилова, 60, 62;
  • Ватутина, 4;
  • Ведомственная, 8.

Также с 9:00 до 17:00 приостановят подачу газа по адресам:

  • котельная ООО «КТЭ», улица Северная, 564;
  • теплогенераторная, улица Володарского, 48;
  • теплопункт, улица Володарского, 33;
  • котельная ООО «КТЭ», улица Кутузова, 16;
  • ШРП, улица Казачья, 106;
  • теплогенераторная, улица Казачья, 22;
  • две котельных ООО «КТЭ», улица Казачья, 18;
  • теплогенераторная, проезд Ломоносова, 8;
  • теплогенераторная, улица Вололарского, 61;
  • жилой дом на улице Казачьей, 106.

«На пороге октябрь, а мы детей из ковшиков обмываем»:

По данным ЕДДС, помимо этого, 8 октября в Краснодаре отключат электричество.

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Седина, 51, 51/1;
  • Благоева, 31/1, 31/2, 31/2 к. 2;
  • Невкипелого, 24/2 к. 1, к. 2, к. 3;
  • Снесарева, д. 17/1, 17/1 к.2;
  • ТЦ «Трилогия».

С 9:00 до 16:00:

  • Мачуги, 166а, 166а к. 1, 166а к. 2, 166а к. 3, 166а лит. 1.4, 166 к. 1, 166 к. 1 лит 1.2, лит 1.3, 166 к. 2, 166, 166/1.

С 9:00 до 17:00 будут обесточены улицы:

  • Суздальская, 20;
  • Московская, 146;
  • Рахманинова, 3, 22;
  • Прокофьева, 3, 4;
  • Есенина, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84а, 84б, 84г;
  • Агрохимическая, 113, 138, 118/1;
  • Дунаевского, 9, 11, 5;
  • Мусорского, 8.

А с 11:00 до 12:00

  • Мусоргского, 3, 6, 6/1, 9, 11;
  • Рахманинова, 5, 7, 11;
  • Прокофьева, 10, 12;
  • Дунаевского, 8, 10;
  • Есенина, 108/2.

С 8:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:

  • 2-й Лучистый проезд, 10;
  • 1-я Гвардейская, 11;
  • Зоотехническая, 1/1;
  • Молодежная, 66.

С 9:00 до 17:00 по улицам:

  • Рашпилевская, 10;
  • Красная, 3 5, 33;
  • Стасова, 175;
  • Алтайская, 4;
  • Новгородская, 10/А;
  • Ялтинская, 73;
  • Тургенева, 139;
  • Олимпийская, 2, 6;
  • Зеленая, 633;
  • Холмская, 16;
  • Ягодина, 52;
  • Народная, 25;
  • Шаляпина, 28;
  • Агрохимическая, 121/1;
  • Стасова, 21;
  • 1-й проезд Короленко, 3;
  • Серова, 50;
  • Украинская, 35, 45, 47;
  • 2-й проезд Крупской, 12.

А с 13:00 до 17:00:

  • Звездная, 5, 36;
  • пос. Колосистый, 1;
  • Володарского, 1, 2/а, 3, 5;
  • Короленко, 3, 4.

Как писали Юга.ру, в ЮФО треть лифтов требует замены в связи с истекшим сроком службы.

Водоснабжение Газ ЖКХ Краснодар общество Энергетика

Новости

В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Льва Толстого и фильме «Простая смерть...»
Отели Marton краснодарского владельца Марченко использовали для организации проституции. Судью Момотова обвинили в «крышевании» этого бизнеса
Жители Анапы жалуются на неработающие терминалы на платных парковках и штрафы за неоплату
В Краснодарском крае отговорили от абортов почти половину обратившихся в больницу женщин
На Сочи надвигается циклон «Барбара», объявлено штормовое предупреждение. На курорте и во всем крае похолодает
В Краснодарском крае многоквартирный дом фиктивно снесли и построили заново. В дело вмешалась прокуратура

Лента новостей

Реклама на сайте