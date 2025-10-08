Центр, Музыкальный и Гидрострой. Сразу в нескольких районах Краснодара 8 октября отключат воду, свет и газ
В Краснодаре запланировано отключение электричества, водоснабжения и газа
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 8 октября отключат воду.
С 10:00 до 14:00 ресурса не будет по улицам:
- Красных Партизан, 232, 234, 242, 244, 246, 248, 541, 543, 559;
- Бабушкина, 239, 281/1, 281/2, 283, 283/3;
- Одесская, 1, 8, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31;
- Рашпилевская, 183, 185, 201, 203, 205;
- переулок Одесский, 4, 4/1, 6, 18, 18/а, 23/а;
- переулок Ключевской, 11, 21, 23, 25;
- Аэродромная, 10/1, 10/2;
- Гаврилова, 60, 62;
- Ватутина, 4;
- Ведомственная, 8.
Также с 9:00 до 17:00 приостановят подачу газа по адресам:
- котельная ООО «КТЭ», улица Северная, 564;
- теплогенераторная, улица Володарского, 48;
- теплопункт, улица Володарского, 33;
- котельная ООО «КТЭ», улица Кутузова, 16;
- ШРП, улица Казачья, 106;
- теплогенераторная, улица Казачья, 22;
- две котельных ООО «КТЭ», улица Казачья, 18;
- теплогенераторная, проезд Ломоносова, 8;
- теплогенераторная, улица Вололарского, 61;
- жилой дом на улице Казачьей, 106.
«На пороге октябрь, а мы детей из ковшиков обмываем»:
По данным ЕДДС, помимо этого, 8 октября в Краснодаре отключат электричество.
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Седина, 51, 51/1;
- Благоева, 31/1, 31/2, 31/2 к. 2;
- Невкипелого, 24/2 к. 1, к. 2, к. 3;
- Снесарева, д. 17/1, 17/1 к.2;
- ТЦ «Трилогия».
С 9:00 до 16:00:
- Мачуги, 166а, 166а к. 1, 166а к. 2, 166а к. 3, 166а лит. 1.4, 166 к. 1, 166 к. 1 лит 1.2, лит 1.3, 166 к. 2, 166, 166/1.
С 9:00 до 17:00 будут обесточены улицы:
- Суздальская, 20;
- Московская, 146;
- Рахманинова, 3, 22;
- Прокофьева, 3, 4;
- Есенина, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84а, 84б, 84г;
- Агрохимическая, 113, 138, 118/1;
- Дунаевского, 9, 11, 5;
- Мусорского, 8.
А с 11:00 до 12:00:
- Мусоргского, 3, 6, 6/1, 9, 11;
- Рахманинова, 5, 7, 11;
- Прокофьева, 10, 12;
- Дунаевского, 8, 10;
- Есенина, 108/2.
С 8:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:
- 2-й Лучистый проезд, 10;
- 1-я Гвардейская, 11;
- Зоотехническая, 1/1;
- Молодежная, 66.
С 9:00 до 17:00 по улицам:
- Рашпилевская, 10;
- Красная, 3 5, 33;
- Стасова, 175;
- Алтайская, 4;
- Новгородская, 10/А;
- Ялтинская, 73;
- Тургенева, 139;
- Олимпийская, 2, 6;
- Зеленая, 633;
- Холмская, 16;
- Ягодина, 52;
- Народная, 25;
- Шаляпина, 28;
- Агрохимическая, 121/1;
- Стасова, 21;
- 1-й проезд Короленко, 3;
- Серова, 50;
- Украинская, 35, 45, 47;
- 2-й проезд Крупской, 12.
А с 13:00 до 17:00:
- Звездная, 5, 36;
- пос. Колосистый, 1;
- Володарского, 1, 2/а, 3, 5;
- Короленко, 3, 4.
Как писали Юга.ру, в ЮФО треть лифтов требует замены в связи с истекшим сроком службы.
Вчера, 14:29Мэрия Краснодара призвала бороться с амброзией и напомнила о штрафах
Активисты возразили, что покосы лишь вредят