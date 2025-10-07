В Краснодарском крае нашествие клопов-вонючек. Как бороться с насекомыми?
Жители разных районов Кубани жалуются на скопления мраморных клопов. Насекомые ищут место для зимовки
7 октября пресс-служба администрации Сочи сообщила, что во всех районах города началась обработка деревьев и кустарников от мраморных клопов. Власти отметили, что на улицах курорта замечено большое количество жуков-вонючек — их скопление обусловлено высокой температурой воздуха.
Ранее жители Сочи сообщали на скопления насекомых.
Большое количество мраморных клопов также заметили в Горячем Ключе, Апшеронском, Северском, Туапсинском, Геленджикском и Крымском районах.
6 октября биолог Роман Хряпин рассказал изданию «Аргументы и Факты», что мраморные клопы не представляют угрозы для человека. Они не кусаются и не вызывают аллергию.
Хряпин отметил, что для борьбы с нашествием жуков-вонючек можно ограничиться только установкой москитных сеток на окна и закрытием дверей. Использовать специальные средства не нужно. Если насекомые попали в помещение, их следует убрать вручную.
Также биолог добавил, что клопы селятся в домах в поиске теплого и сухого места для зимовки. Когда температура воздуха понизится, насекомые исчезнут.
Мраморный клоп — вид насекомых, который является серьезным сельскохозяйственным вредителем. Живет он около двух лет.
В начале XXI века клоп распространился на юге России, где из-за отсутствия естественных врагов его численность неконтролируемо растет. Так, в 2017 году клоп уничтожил около половины урожая мандаринов в Абхазии и распространился от Сочи до Новороссийска.
Это насекомое называют жуком-вонючкой из-за неприятного запаха, который производится в специальных железах.
Для зимовки клопы предпочитают человеческие жилища и строения иным укрытиям. В одном доме может собраться несколько тысяч насекомых. Часто клопы ошибочно принимают теплоту помещений за наступление весны.
