В Краснодарском крае нашествие клопов-вонючек. Как бороться с насекомыми?

Краснодарский край

  • © Коллаж из скриншотов видео из телеграм-канала «Типичный Сочи»
Жители разных районов Кубани жалуются на скопления мраморных клопов. Насекомые ищут место для зимовки

7 октября пресс-служба администрации Сочи сообщила, что во всех районах города началась обработка деревьев и кустарников от мраморных клопов. Власти отметили, что на улицах курорта замечено большое количество жуков-вонючек — их скопление обусловлено высокой температурой воздуха. 

Ранее жители Сочи сообщали на скопления насекомых.

Большое количество мраморных клопов также заметили в Горячем Ключе, Апшеронском, Северском, Туапсинском, Геленджикском и Крымском районах.

В Сочи появился вредитель, уничтожающий деревья инжира:

6 октября биолог Роман Хряпин рассказал изданию «Аргументы и Факты», что мраморные клопы не представляют угрозы для человека. Они не кусаются и не вызывают аллергию.

Хряпин отметил, что для борьбы с нашествием жуков-вонючек можно ограничиться только установкой москитных сеток на окна и закрытием дверей. Использовать специальные средства не нужно. Если насекомые попали в помещение, их следует убрать вручную.

Также биолог добавил, что клопы селятся в домах в поиске теплого и сухого места для зимовки. Когда температура воздуха понизится, насекомые исчезнут. 

Мраморный клоп — вид насекомых, который является серьезным сельскохозяйственным вредителем. Живет он около двух лет.

В начале XXI века клоп распространился на юге России, где из-за отсутствия естественных врагов его численность неконтролируемо растет. Так, в 2017 году клоп уничтожил около половины урожая мандаринов в Абхазии и распространился от Сочи до Новороссийска.

Это насекомое называют жуком-вонючкой из-за неприятного запаха, который производится в специальных железах.

Для зимовки клопы предпочитают человеческие жилища и строения иным укрытиям. В одном доме может собраться несколько тысяч насекомых. Часто клопы ошибочно принимают теплоту помещений за наступление весны.

Как писали Юга.ру, на Кубани с января по июнь 2025 года от укусов клещей пострадали более 3 тыс. человек.

