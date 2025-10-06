Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза

За восемь месяцев 2025 года банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования до 24,3 млрд рублей

С начала 2025 года Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года— до 24,3 млрд рублей.

Наибольшей популярностью при покупке жилья пользовались собственные ипотечные программы банка. Объем кредитования в январе-августе 2025 года вырос в 5,7 раза к аналогичному показателю 2024 года — до 14,2 млрд рублей. Также выдачи по программе «Семейной ипотеки» увеличились в 1,3 раза и составили 10,2 млрд рублей.

Ипотечный портфель Уралсиба за год (с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2025 года) вырос со 133,6 млрд до 150,9 млрд рублей.