В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение триллера «Забавные игры»

  • Кадр из трейлера к фильму «Забавные игры» © Скриншот видео с Rutube-канала «ВТопе Трейлеры»
В Краснодаре 11 октября покажут фильм австрийского режиссера Михаэля Ханеке (18+)

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 11 октября показ драматического триллера «Забавные игры». После просмотра состоится обсуждение ленты с режиссером Давидом Джинчарадзе.

Ленту в 2007 году выпустил австрийский постановщик Михаэль Ханеке. Это ремейк его же одноименной картины 1997 года.

Супруги Анна и Джордж с 10-летним сыном Джорджи приезжают в свой загородный дом на живописном озере. К ним стучатся двое вежливых на первый взгляд молодых людей — Питер и Пол. Постепенно их поведение начинает вызывать подозрение у семьи. Нежданные гости решают устроить игры и обещают, что никто из жителей дома не доживет до утра.

В фильме снялись Наоми Уоттс, Тим Рот, Майкл Питт, Брэйди Корбет, Девон Джирхарт, Бойд Гейнс.

Ленту будут показывать на английском языке с русскими субтитрами.

Начало 11 октября в 18:00 по улице Красноармейской, 45. Стоимость участия 700 рублей. С собой можно приносить еду и безалкогольные напитки.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре под другим названием показывают новый фильм с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

