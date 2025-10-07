В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение триллера «Забавные игры»
В Краснодаре 11 октября покажут фильм австрийского режиссера Михаэля Ханеке (18+)
Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 11 октября показ драматического триллера «Забавные игры». После просмотра состоится обсуждение ленты с режиссером Давидом Джинчарадзе.
Ленту в 2007 году выпустил австрийский постановщик Михаэль Ханеке. Это ремейк его же одноименной картины 1997 года.
Супруги Анна и Джордж с 10-летним сыном Джорджи приезжают в свой загородный дом на живописном озере. К ним стучатся двое вежливых на первый взгляд молодых людей — Питер и Пол. Постепенно их поведение начинает вызывать подозрение у семьи. Нежданные гости решают устроить игры и обещают, что никто из жителей дома не доживет до утра.
В фильме снялись Наоми Уоттс, Тим Рот, Майкл Питт, Брэйди Корбет, Девон Джирхарт, Бойд Гейнс.
Ленту будут показывать на английском языке с русскими субтитрами.
Начало 11 октября в 18:00 по улице Красноармейской, 45. Стоимость участия 700 рублей. С собой можно приносить еду и безалкогольные напитки.
