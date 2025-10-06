В Туапсе обломки беспилотников повредили НПЗ. Два человека ранены

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя Ricky Esquivel сайта pexels.com
    © Фото пользователя Ricky Esquivel сайта pexels.com

Ночью Туапсинский НПЗ атаковали дроны. Жители региона услышали около 15 взрывов

6 октября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ночью обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ. В результате загорелось помещение охраны. Пожар ликвидировали. Два человека получили ранения, их госпитализировали.

Также фрагменты дронов упали в селе Дедеркой на территории частного дома. Произошло возгорание, которое быстро потушили, однако повредились окна дома. Никто не пострадал.

Читайте также:

По данным Минобороны России, всего за ночь 6 октября над территорией Краснодарского края сбили 11 беспилотников, а над Черным морем — 62.

В телеграм-канале SHOT жители Сочи и Туапсе рассказали, что ночью услышали от 10 до 15 взрывов, раздавшихся со стороны Черного моря. По их словам, громкие звуки и вспышки в небе наблюдались на протяжении двух часов.

Как писали Юга.ру, 24 сентября в Новороссийске и Туапсе от удара БПЛА пострадали 13 человек, а в Белореченске из-за обломков загорелось предприятие.

Министерство обороны России Пожары Происшествия СВО Сочи Туапсинский район Черное море

Все материалы по теме:

Новости

В Туапсе обломки беспилотников повредили НПЗ. Два человека ранены
В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика из-за атак БПЛА отменяют и задерживают рейсы
Ливни с грозой и сильным ветром. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели
Сотни краснодарцев 6 октября останутся без электричества. Делимся списком адресов
Жители Краснодара каждый день выходят на пикеты против строительства храма в ЮМР
В Краснодаре с октября по декабрь пройдут «Волшебные вечера»

Лента новостей

Рост налогов в России
1 октября, 16:00
Рост налогов в России
Почему казна просит еще и кто за это заплатит
Ливни с грозой и сильным ветром
Сегодня, 08:30
Ливни с грозой и сильным ветром
Какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
1 октября, 17:25
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
Актер МХТ им. Чехова Алексей Кирсанов — о том, как боролся со стихией на сцене и в чем сила уральского поэта

Реклама на сайте