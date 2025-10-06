В Туапсе обломки беспилотников повредили НПЗ. Два человека ранены

6 октября оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что ночью обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ. В результате загорелось помещение охраны. Пожар ликвидировали. Два человека получили ранения, их госпитализировали. Также фрагменты дронов упали в селе Дедеркой на территории частного дома. Произошло возгорание, которое быстро потушили, однако повредились окна дома. Никто не пострадал.

По данным Минобороны России, всего за ночь 6 октября над территорией Краснодарского края сбили 11 беспилотников, а над Черным морем — 62.



В телеграм-канале SHOT жители Сочи и Туапсе рассказали, что ночью услышали от 10 до 15 взрывов, раздавшихся со стороны Черного моря. По их словам, громкие звуки и вспышки в небе наблюдались на протяжении двух часов.