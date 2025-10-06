В Туапсе обломки беспилотников повредили НПЗ. Два человека ранены
Ночью Туапсинский НПЗ атаковали дроны. Жители региона услышали около 15 взрывов
6 октября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ночью обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ. В результате загорелось помещение охраны. Пожар ликвидировали. Два человека получили ранения, их госпитализировали.
Также фрагменты дронов упали в селе Дедеркой на территории частного дома. Произошло возгорание, которое быстро потушили, однако повредились окна дома. Никто не пострадал.
По данным Минобороны России, всего за ночь 6 октября над территорией Краснодарского края сбили 11 беспилотников, а над Черным морем — 62.
В телеграм-канале SHOT жители Сочи и Туапсе рассказали, что ночью услышали от 10 до 15 взрывов, раздавшихся со стороны Черного моря. По их словам, громкие звуки и вспышки в небе наблюдались на протяжении двух часов.
Как писали Юга.ру, 24 сентября в Новороссийске и Туапсе от удара БПЛА пострадали 13 человек, а в Белореченске из-за обломков загорелось предприятие.
