В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика из-за атак БПЛА отменяют и задерживают рейсы

В аэропортах Краснодарского края задерживаются внутренние и международные рейсы

В 07:04 ограничения сняли. Рейсы на прилет будут обслуживать по факту прибытия, на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов.

6 октября в 01:21 пресс-служба аэропорта Сочи сообщила , что воздушная гавань ввела временные ограничения на работу. Экипажи пяти рейсов ушли на запасные аэродромы.

По данным онлайн-табло на 09:00, на вылет перенесли рейсы в Стамбул, Челябинск, Москву, Новокузнецк, Омск, Душанбе, Санкт-Петербург, Казань, Ереван, Чебоксары, Анталью, Уфу, Ижевск, Самару, Тбилиси, Нижний Новгород, Иркутск, Сыктывкар, Екатеринбург, Батуми, Нижнекамск. Время задержек составляет от 1 до 17 часов.

На срок до одного часа задерживаются рейсы в Анталью, Ереван, Тель-Авив, Новосибирск, Москву.

На прилет опаздывают рейсы из Стамбула, Минеральных Вод, Уфы, Омска, Новосибирска, Темени, Астрахани, Екатеринбурга, Перми, Ижевска, Красноярска, Еревана, Челябинска, Антальи, Иркутска, Новокузнецка, Чебоксар, Казани, Самары, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Сыктывкара. Время задержек — от 1 до 12 часов.

До одного часа опаздывают рейсы из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, Тель-Авива, Казани, Батуми, Челябинска.

Также временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах Краснодара и Геленджика. Сейчас авиагавани работают в штатном режиме.

В Геленджике на вылет отменен рейс в Екатеринбург. На прилет задерживаются два рейса из Москвы.

В Краснодаре на вылет задерживаются рейсы в Ереван, Екатеринбург, Москву. На прилет задерживаются самолеты из Екатеринбурга и Москвы. Также другие рейсы из Екатеринбурга и Москвы отменили.