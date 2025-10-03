Дожди, туман и солнце. В Краснодарском крае в первые выходные октября погода будет переменчивой

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики поделились прогнозом погоды в Краснодарском крае 4-5 октября. В регионе действует штормовое предупреждение

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в субботу, 4 октября, на Кубани прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый, однако в отдельных районах порывы могут достигать 12–14 м/с и 15–18 м/с.

При этом в воскресенье, 5 октября, синоптики прогнозируют ливень с грозой и сильным ветром с порывами до 20-22 м/с. В регионе объявили штормовое предупреждение.

Температура моря ниже нормы:

На Черноморском побережье будет облачно, но прояснениями. В начале выходных возможен небольшой дождь с грозой, а потом — без осадков. Ветер усилится до 15–20 м/с. 

Днем 4 октября в регионе, в том числе на побережье, потеплеет до 28 °С, 5 октября будет чуть прохладнее — 18-23 °С. В горах 4 октября — 15-20 °С, а 5-го — 9-14 °С.

В Краснодаре в выходные погода тоже будет переменчивой. В субботу без осадков, а в воскресенье ожидается дождь. Днем 4 октября в столице Кубани будет тепло — 26 °С, а 5 октября прохладнее — 21 °С.

Ранее Юга.ру писали, какой будет осень 2025 года в Краснодаре.

Город Краснодар Погода Черное море Штормовые предупреждения

Новости

В России собираются ввести налог 20% на зарубежные онлайн-покупки
В Краснодаре продолжает дорожать бензин. Оперштаб называет ситуацию с топливом стабильной
Дожди, туман и солнце. В Краснодарском крае в первые выходные октября погода будет переменчивой
В Новороссийске отремонтируют участок трассы М-4 «Дон». На въезде со стороны Геленджика введут реверс
В Ростовской области фермеры могут закрыть хозяйства из-за сокращения лимита по НДС
В Туапсинском районе впервые за 10 лет собрали урожай чая. Плантации там возродили в 2024 году

Лента новостей

Рост налогов в России
1 октября, 16:00
Рост налогов в России
Почему казна просит еще и кто за это заплатит
Пожалуй, хватит на сегодня интернета
30 сентября, 18:45
Пожалуй, хватит на сегодня интернета
Как жить в городе с регулярными шатдаунами
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
1 октября, 17:25
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
Актер МХТ им. Чехова Алексей Кирсанов — о том, как боролся со стихией на сцене и в чем сила уральского поэта

Реклама на сайте