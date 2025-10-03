Дожди, туман и солнце. В Краснодарском крае в первые выходные октября погода будет переменчивой

Краснодарский ЦГМС сообщил , что в субботу, 4 октября, на Кубани прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый, однако в отдельных районах порывы могут достигать 12–14 м/с и 15–18 м/с. При этом в воскресенье, 5 октября, синоптики прогнозируют ливень с грозой и сильным ветром с порывами до 20-22 м/с. В регионе объявили штормовое предупреждение.

На Черноморском побережье будет облачно, но прояснениями. В начале выходных возможен небольшой дождь с грозой, а потом — без осадков. Ветер усилится до 15–20 м/с.



Днем 4 октября в регионе, в том числе на побережье, потеплеет до 28 °С, 5 октября будет чуть прохладнее — 18-23 °С. В горах 4 октября — 15-20 °С, а 5-го — 9-14 °С.



В Краснодаре в выходные погода тоже будет переменчивой. В субботу без осадков, а в воскресенье ожидается дождь. Днем 4 октября в столице Кубани будет тепло — 26 °С, а 5 октября прохладнее — 21 °С.