В Новороссийске отремонтируют участок трассы М-4 «Дон». На въезде со стороны Геленджика введут реверс
3 октября пресс-служба «Автодор» сообщила, что в Новороссийске отремонтируют участок 1531 — 1542 км трассы М-4 «Дон». Он находится на въезде со стороны Геленджика, где летом скапливаются много пробок.
Специалисты заменят верхний и нижний слои дорожного покрытия. Общая протяженность ремонтируемого участка составит 10,7 км.
Во время работ будут действовать ограничения скорости. Помимо этого, дорожники сузят проезжую часть. В первой половине участка введут реверсивное движение с помощью светофоров на отрезках длиной не более 500 метров.
Работы планируют завершить в 2026 году. Когда именно — не уточняется.
Напомним, что с 15 сентября начался ремонт на участках от Кореновска до хутора Октябрьского (1284-1317 км трассы М-4 «Дон»), в районе Краснодарского водохранилища на границе Кубани и Адыгеи (1340-1342 км) и в районе села Возрождение под Геленджиком (1490-1491 км).
