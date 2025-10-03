В Новороссийске отремонтируют участок трассы М-4 «Дон». На въезде со стороны Геленджика введут реверс

В Новороссийске начинается ремонт федеральной трассы М-4 «Дон». Работы завершат в 2026 году

3 октября пресс-служба «Автодор» сообщила , что в Новороссийске отремонтируют участок 1531 — 1542 км трассы М-4 «Дон». Он находится на въезде со стороны Геленджика, где летом скапливаются много пробок. Специалисты заменят верхний и нижний слои дорожного покрытия. Общая протяженность ремонтируемого участка составит 10,7 км.

Во время работ будут действовать ограничения скорости. Помимо этого, дорожники сузят проезжую часть. В первой половине участка введут реверсивное движение с помощью светофоров на отрезках длиной не более 500 метров.

Работы планируют завершить в 2026 году. Когда именно — не уточняется.