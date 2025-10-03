В Новороссийске отремонтируют участок трассы М-4 «Дон». На въезде со стороны Геленджика введут реверс

  • М-4 «Дон», 1542 км © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2024 год
В Новороссийске начинается ремонт федеральной трассы М-4 «Дон». Работы завершат в 2026 году

3 октября пресс-служба «Автодор» сообщила, что в Новороссийске отремонтируют участок 1531 — 1542 км трассы М-4 «Дон». Он находится на въезде со стороны Геленджика, где летом скапливаются много пробок.

Специалисты заменят верхний и нижний слои дорожного покрытия. Общая протяженность ремонтируемого участка составит 10,7 км.

Под Новороссийском отремонтируют участок трассы А-146:

Во время работ будут действовать ограничения скорости. Помимо этого, дорожники сузят проезжую часть. В первой половине участка введут реверсивное движение с помощью светофоров на отрезках длиной не более 500 метров.

Работы планируют завершить в 2026 году. Когда именно — не уточняется.

  • © Скриншот из телеграм-канала «Автодор» https://t.me/avtodorgk/8789
    © Скриншот из телеграм-канала «Автодор» https://t.me/avtodorgk/8789

Напомним, что с 15 сентября начался ремонт на участках от Кореновска до хутора Октябрьского (1284-1317 км трассы М-4 «Дон»), в районе Краснодарского водохранилища на границе Кубани и Адыгеи (1340-1342 км) и в районе села Возрождение под Геленджиком (1490-1491 км).

Как писали Юга.ру, Юго-Западный обход Краснодара обещают построить к 2031 году.

