Маркет с растениями, лекции о цветах и мастер-класс по созданию флорариума. В Краснодаре пройдет зеленый фестиваль

В краснодарском «Доме книги» состоится фестиваль «Дом» с лекциями, маркетом, благотворительной распродажей и розыгрышем подарков (0+)

Проект «Дом» анонсировал на 4-5 октября зеленый фестиваль. Гостей ждут растительный маркет с комнатными растениями, редкими сортами, кашпо и удобрениями и маркет с керамикой, посудой, текстилем и декором для дома.

Также в программе 4 октября:

12:00 — лекция «Мир цветов — терапия, доступная каждому. Как цвета и ароматы влияют на наше сознание» от психолога;

13:00 — лекция «Дикие домашние растения: заговоры производителей или как на самом деле растут наши растения» от авторки книги «Заклинатель комнатных растений» авторки книг Евгении Лисовой;

15:00 — лекция «Растения и деньги. Как зарабатывать на любимом деле?» от основательницы студии Via Planta Натали Серовой;

16:30 — лекция «Растения в интерьере. От домашнего уюта к коммерческому озеленению».