Маркет с растениями, лекции о цветах и мастер-класс по созданию флорариума. В Краснодаре пройдет зеленый фестиваль

В краснодарском «Доме книги» состоится фестиваль «Дом» с лекциями, маркетом, благотворительной распродажей и розыгрышем подарков (0+)

Проект «Дом» анонсировал на 4-5 октября зеленый фестиваль. Гостей ждут растительный маркет с комнатными растениями, редкими сортами, кашпо и удобрениями и маркет с керамикой, посудой, текстилем и декором для дома.

Также в программе 4 октября:

12:00 — лекция  «Мир цветов — терапия, доступная каждому. Как цвета и ароматы влияют на наше сознание» от психолога;

13:00 — лекция «Дикие домашние растения: заговоры производителей или как на самом деле растут наши растения» от авторки книги «Заклинатель комнатных растений» авторки книг Евгении Лисовой;

15:00 — лекция «Растения и деньги. Как зарабатывать на любимом деле?» от основательницы студии Via Planta Натали Серовой;

16:30 — лекция «Растения в интерьере. От домашнего уюта к коммерческому озеленению».

Маркет локальных брендов, обмен растениями и мастер-классы:

В программе 5 октября: 

11:00 — лекция «Как появились декоративные растения в России? О кактусах, бегониях и прочем прекрасном» от естествоиспытателя Ивана Лябикова;

12:00 — мастер-класс по созданию флорариума от основательницы бюро Green Marta Оксаны Шхалаховой;

13:00 — лекция «Обработка, лечение и подкормка комнатных растений» от агрохимика Дмитрия Голосова;

15:00 — лекция «Растения в жизни великих людей» от фитодизайнера Светланы гайвук;

17:00 — концерт кавер-дуэта «2 веера» 

Также гостей ждут благотворительная распродажа растений в поддержку фондов помощи животным, розыгрыши подарков и световое шоу. 

Фестиваль пройдет 4 и 5 октября с 10:00 до 19:00 в «Доме книге» по улице Красной, 43/1. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, 4 и 5 октября в Краснодаре пройдет фестиваль собак и кошек из приюта. Любого хвостатого можно будет забрать.

