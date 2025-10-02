Маркет с растениями, лекции о цветах и мастер-класс по созданию флорариума. В Краснодаре пройдет зеленый фестиваль
В краснодарском «Доме книги» состоится фестиваль «Дом» с лекциями, маркетом, благотворительной распродажей и розыгрышем подарков (0+)
Проект «Дом» анонсировал на 4-5 октября зеленый фестиваль. Гостей ждут растительный маркет с комнатными растениями, редкими сортами, кашпо и удобрениями и маркет с керамикой, посудой, текстилем и декором для дома.
Также в программе 4 октября:
12:00 — лекция «Мир цветов — терапия, доступная каждому. Как цвета и ароматы влияют на наше сознание» от психолога;
13:00 — лекция «Дикие домашние растения: заговоры производителей или как на самом деле растут наши растения» от авторки книги «Заклинатель комнатных растений» авторки книг Евгении Лисовой;
15:00 — лекция «Растения и деньги. Как зарабатывать на любимом деле?» от основательницы студии Via Planta Натали Серовой;
16:30 — лекция «Растения в интерьере. От домашнего уюта к коммерческому озеленению».
Маркет локальных брендов, обмен растениями и мастер-классы:
В программе 5 октября:
11:00 — лекция «Как появились декоративные растения в России? О кактусах, бегониях и прочем прекрасном» от естествоиспытателя Ивана Лябикова;
12:00 — мастер-класс по созданию флорариума от основательницы бюро Green Marta Оксаны Шхалаховой;
13:00 — лекция «Обработка, лечение и подкормка комнатных растений» от агрохимика Дмитрия Голосова;
15:00 — лекция «Растения в жизни великих людей» от фитодизайнера Светланы гайвук;
17:00 — концерт кавер-дуэта «2 веера»
Также гостей ждут благотворительная распродажа растений в поддержку фондов помощи животным, розыгрыши подарков и световое шоу.
Фестиваль пройдет 4 и 5 октября с 10:00 до 19:00 в «Доме книге» по улице Красной, 43/1. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, 4 и 5 октября в Краснодаре пройдет фестиваль собак и кошек из приюта. Любого хвостатого можно будет забрать.