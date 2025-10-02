Сотни краснодарцев 3 октября останутся без света и газа. Делимся списком адресов

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
В Краснодаре приостановят подачу газа и электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 3 октября будет приостановлена транспортировка газа.

С 9:00 до 17:00 ресурс отключат по адресам:

  • 1-я Линия, 91, 86, 88, 92, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150;
  • Вишняковой, 14, 16, 18;
  • Адыгейская Набережная, 90, 92.

Также, по данным ЕДДС, 3 октября в городе ограничат подачу электричества. 

С 9:00 до 17:00 света не будет на улице:

  • Черкасская, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 121, 123, 127.

Жителям Ставропольского края включают отопление:

Помимо этого, с 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:

  • Мачуги, 2/б, 7/1, 5/1, 2/1;
  • Трамвайная, 2, 2/2, 14, 4, 11, 4/1;
  • Строительная, 21;
  • Платиновая, 26, 24, 41, 4;
  • Ольховая, 39, 19;
  • Парусная, 24/1, 24, 17, 12, 14/1, 4, 10/2;
  • Троицкая, 65, 56;
  • Колхозная, 53/2, 60, 53/1, 51;
  • Механическая, 15/1, 15, 25/1, 12, 27;
  • Клиническая, 7;
  • Димитрова, 68;
  • 3-й проезд Болотникова, 3;
  • Осипенко, 5;
  • Путевая, 66;
  • Ипподромная, 1, 80/1, 49, 4/1;
  • Березанская, 88/2;
  • Садовая, 120;
  • Фабричная, 2.

А с 9:00 до 15:00 по улицам:

  • 1 Мая, 401, 432;
  • Российская, 64/1, 36/1, 70/4, 70, 16, 10, 59, 440, 58;
  • Декабристов, 60, 57, 55;
  • Герцена, 174, 172;
  • Средняя, 82/7, 88, 90/1, 96, 92/1;
  • Троицкая, 30/3.

Как писали Юга.ру, жители Дагестана дважды в месяц платили за свет из-за мошенничества экс-поставщика. Компания похитила почти 830 млн рублей.

