Сотни краснодарцев 3 октября останутся без света и газа. Делимся списком адресов

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 3 октября будет приостановлена транспортировка газа.



С 9:00 до 17:00 ресурс отключат по адресам:

1-я Линия, 91, 86, 88, 92, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150;

Вишняковой, 14, 16, 18;

Адыгейская Набережная, 90, 92.

Также, по данным ЕДДС, 3 октября в городе ограничат подачу электричества.



С 9:00 до 17:00 света не будет на улице: