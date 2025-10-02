Сотни краснодарцев 3 октября останутся без света и газа. Делимся списком адресов
В Краснодаре приостановят подачу газа и электричества
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 3 октября будет приостановлена транспортировка газа.
С 9:00 до 17:00 ресурс отключат по адресам:
- 1-я Линия, 91, 86, 88, 92, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150;
- Вишняковой, 14, 16, 18;
- Адыгейская Набережная, 90, 92.
Также, по данным ЕДДС, 3 октября в городе ограничат подачу электричества.
С 9:00 до 17:00 света не будет на улице:
- Черкасская, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 121, 123, 127.
Жителям Ставропольского края включают отопление:
Помимо этого, с 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:
- Мачуги, 2/б, 7/1, 5/1, 2/1;
- Трамвайная, 2, 2/2, 14, 4, 11, 4/1;
- Строительная, 21;
- Платиновая, 26, 24, 41, 4;
- Ольховая, 39, 19;
- Парусная, 24/1, 24, 17, 12, 14/1, 4, 10/2;
- Троицкая, 65, 56;
- Колхозная, 53/2, 60, 53/1, 51;
- Механическая, 15/1, 15, 25/1, 12, 27;
- Клиническая, 7;
- Димитрова, 68;
- 3-й проезд Болотникова, 3;
- Осипенко, 5;
- Путевая, 66;
- Ипподромная, 1, 80/1, 49, 4/1;
- Березанская, 88/2;
- Садовая, 120;
- Фабричная, 2.
А с 9:00 до 15:00 по улицам:
- 1 Мая, 401, 432;
- Российская, 64/1, 36/1, 70/4, 70, 16, 10, 59, 440, 58;
- Декабристов, 60, 57, 55;
- Герцена, 174, 172;
- Средняя, 82/7, 88, 90/1, 96, 92/1;
- Троицкая, 30/3.
