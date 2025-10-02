Кредит наличными Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга лучших займов
Продукт банка Уралсиб оказался в рейтинге лучших кредитов наличными в сентябре
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В сентябрьском исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из топ-50 по размерам кредитного портфеля на 1 августа 2025 года.
Аналитики портала учли:
- ставки и их диапазон;
- срок кредитования;
- максимальную сумму и полную стоимость кредита;
- размер ежемесячных платежей;
- наличие опции для снижения ставки, включая платную;
- требования к страхованию;
- льготы для различных категорий клиентов;
- возможность дистанционного оформления и погашения кредита.
