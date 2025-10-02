Кредит наличными Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга лучших займов

Краснодарский край, Вся Россия

Продукт банка Уралсиб оказался в рейтинге лучших кредитов наличными в сентябре

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В сентябрьском исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из топ-50 по размерам кредитного портфеля на 1 августа 2025 года.

Аналитики портала учли:

  • ставки и их диапазон;
  • срок кредитования;
  • максимальную сумму и полную стоимость кредита;
  • размер ежемесячных платежей;
  • наличие опции для снижения ставки, включая платную;
  • требования к страхованию;
  • льготы для различных категорий клиентов;
  • возможность дистанционного оформления и погашения кредита.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, «Эксперт РА» повысило рейтинг банка Уралсиб.

