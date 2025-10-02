В Краснодарском крае третьи сутки продолжается сильная магнитная буря. Когда еще будет штормить?

Магнитная буря, начавшаяся 30 сентября, продолжается до сих пор

Предыстория. 30 сентября на Земле началась самая сильная за последние три месяца магнитная буря. Ее категория была G3+ по 5-балльной шкале. 2 октября Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщила, что магнитная буря продолжается третьи сутки на фоне экстремально высоких скоростей солнечного ветра. Она держится в диапазоне G1-G3, то есть большую часть времени находится на среднем уровне с отдельными сильными пиками.

© Скриншот с сайта xras.ru

Читайте также: Парад из шести планет могли видеть жители Краснодарского края в августе

Специалисты отмечают, что пока отсутствуют данные по стабилизации обстановки. По их данным, вывести магнитосферу Земли из равновесия могли только необычно крупные вспышки или прямые лобовые удары плазменных облаков. «Если таких экстремальных событий удастся избежать, то есть шанс, что видимые «невооруженным глазом» признаки улучшения геомагнитной обстановки появятся уже в течение нескольких суток», — добавили в Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. 3, 6, 12, 13, 26 и 30 октября магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Магнитных бурь в течение месяца не ожидается.

© Скриншот с сайта xras.ru