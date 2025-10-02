Уралсиб победил в двух номинациях премии Russian Employee Experience Awards 2025
В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса Russian Employee Experience Awards 2025. На ней отметили наградами лучшие команды российских компаний из сферы внутренних коммуникаций, корпоративных цифровых продуктов и HR-автоматизации.
Уралсиб победил сразу в двух номинациях. «Лаборатория идей» банка получила главную награду в номинации «Лучшее цифровое решение по работе с идеями сотрудников». Команда представила свои разработки, которые применяют для работы с идеями, мотивации сотрудников, коммуникаций и продвижения.
Также команда корпоративного bk-портала удостоилась золотой награды в номинации «Лучшая команда по цифровизации бизнеса» — за эффективную реализацию на корпоративном портале сервисов для решения бизнес-задач.
Уралсиб впервые принимал участие в этом конкурсе, конкурируя крупными российскими компаниям из различных сфер экономики.
Russian Employee Experience Awards — международная премия по цифровому опыту сотрудников, конкурс практик и команд в области цифровых решений для развития внутренних коммуникаций и корпоративных сообществ, для реализации бизнес-задач и автоматизации HR-процессов.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)