Уралсиб победил в двух номинациях премии Russian Employee Experience Awards 2025

Уралсиб победил сразу в двух номинациях. «Лаборатория идей» банка получила главную награду в номинации «Лучшее цифровое решение по работе с идеями сотрудников». Команда представила свои разработки, которые применяют для работы с идеями, мотивации сотрудников, коммуникаций и продвижения.



Также команда корпоративного bk-портала удостоилась золотой награды в номинации «Лучшая команда по цифровизации бизнеса» — за эффективную реализацию на корпоративном портале сервисов для решения бизнес-задач.



Уралсиб впервые принимал участие в этом конкурсе, конкурируя крупными российскими компаниям из различных сфер экономики.