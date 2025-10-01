Краснодарский проект «Дом архитектора» объявил новый сезон. Он начнется с лекции о компьютерных играх и проектировании

В Краснодаре пройдет лекция о том, как компьютерные игры влияют на архитекторов (0+)

Институт градостроительства Краснодарского края анонсировал запуск второго сезона проекта «Дом архитектора». Мероприятия будут проходить с октября по декабрь.

Первым мероприятием станет лекция «Зачем архитекторы играют в игры?» от начальника отдела развития городской среды Ксении Левченко. Она расскажет об исследовании в рамках программы «Архитекторы.рф», посвященное роли компьютерных игр в формировании профессиональных навыков.

Также Ксения поговорит о психологических и поколенческих особенностях игроков, потенциале игр для обучения и коммуникации, а также о перспективах применения градостроительных симуляторов в архитектурной практике.

Мероприятие состоится 3 октября в 19:00 в офисе «Краснодарских известий» по улице Северной, 279. Вход свободный по регистрации. В дальнейшем анонсы мероприятий организаторы будут публиковать каждую неделю.

«Дом архитектора» — некоммерческий проект от «Дома книги» и Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края. По словам организаторов, он направлен на изучение архитектуры и урбанистики через культуру, создание диалога между жителями и специалистами, совместное исследование новых идей. Первый сезон проекта прошел весной 2025 года.