Звездный дождь. Жители Краснодарского края смогут наблюдать метеорный поток из созвездия Дракониды

  • © Скриншот с сайта Московского планетария
    © Скриншот с сайта Московского планетария

С 6 по 10 октября жители Кубани смогут наблюдать необычное явление

Московский планетарий сообщил, что с 6 октября жители России могут наблюдать метеорный поток из созвездия Дракониды. Наибольшую интенсивность и яркость он обретет в ночь на 8 октября — ожидается до 15 метеоров в час. Такую высокую активность не стоит ждать по крайней мере до 2078 года.

Название Дракониды происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант этого потока. Метеоры красноватые и очень медленные.

Поток Дракониды обнаружили в 1933 году. Повторилось явление только в 1946-м. Позже вспышки Дракониды наблюдали до конца прошлого века в 1985 и 1998 годах. Поток вновь обнаружили в небе только в 2011-го, когда его активность достигла 300 метеоров в час.

Благоприятная видимость метеорных потоков наступает, когда Луна не засвечивает небо, и радиант потока поднимается достаточно высоко над горизонтом.

В краснодарском астроклубе «Вега» сообщили, что в городах нет смысла наблюдать метеоры. Из-за фонарей можно будет увидеть только самые яркие небесные тела. При этом за городом в этом году наблюдению Драконид будет мешать почти полная Луна.

Как писали Юга.ру, ночью с 30 на 31 июля жители Краснодарского края смогли наблюдать сразу два метеорных потока — Южные дельта-Аквариды и альфа-Каприкорниды.

