В Краснодарском крае температура воздуха прогреется до 26 °С. Когда ждать потепление?

Краснодарский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

К концу недели на Кубани потеплеет до 25-26 °С, а температура в октябре будет близка к норме

30 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РБК, что к 4-5 октября в Краснодарском крае ожидается потепление до 25-26 °С. По его словам, температура в октябре будет близка к норме, а на севере региона возможен дефицит осадков. 

Вильфанд рассказал, что изменится циркуляция воздуха, поэтому заморозков не будет начиная с 1-3 октября. Также ветер поменяет направление на восточное — это повысит температуру до 11 °С ночью и 20-22 °С днем. 

Воздух теплее нормы и засуха:

«На октябрь для Краснодарского края среднемесячная климатическая норма температуры составляет 12,9 °С. В целом по месяцу серьезных расхождений с этой цифрой наблюдаться не будет. Для сравнения, в Москве она 5,8 °С , из чего видно, насколько Кубань в целом более теплый регион», — отметил синоптик. 

По данным «Яндекс Погоды», 4 октября в Краснодаре ожидается 26 °С, 5 октября — 22 °С.

Как писали Юга.ру, 19 сентября в горах Сочи выпал первый снег.

