В Краснодарском крае температура воздуха прогреется до 26 °С. Когда ждать потепление?

К концу недели на Кубани потеплеет до 25-26 °С, а температура в октябре будет близка к норме

30 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РБК, что к 4-5 октября в Краснодарском крае ожидается потепление до 25-26 °С. По его словам, температура в октябре будет близка к норме, а на севере региона возможен дефицит осадков.

Вильфанд рассказал, что изменится циркуляция воздуха, поэтому заморозков не будет начиная с 1-3 октября. Также ветер поменяет направление на восточное — это повысит температуру до 11 °С ночью и 20-22 °С днем.