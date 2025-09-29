Маркет локальных брендов, обмен растениями и мастер-классы. В Краснодаре состоится фестиваль Green Door

Краснодарский проект Green Door анонсировал на 4-5 октября «Green Door Фестиваль». Он пройдет уже в третий раз.

Гостей ждет маркет с локальными брендами, где можно будет приобрести растения, керамику, картины, предметы интерьера, посуду, сувениры и другое. Также на мероприятии будут представлены лимитированные свечи, ароматы которых посвящены Краснодару.

Помимо этого в программе:

4 октября с 13:00 до 15:00 — обмен растениями от «Ботанки». Принести можно не более пяти чистых и здоровых растений. Участие бесплатное;

4 октября в 15:30 — мастер-класс «Как создать свой травяной чай» от основательницы проекта «Городская травница». Участники попробуют разные травы, узнают об их свойствах, сочетаемости и влиянии на организм, а также создадут собственные травяные сборы. Стоимость участия — 800 рублей;

4 октября в 17:30 и 5 октября в 15:30 — мастер-класс по мозаике от основательницы проекта «Лес и поле» Татьяны Галиевой. Гости создадут панно из цветного стекла в форме домика, подвески или подставки. Стоимость участия — 900 рублей;

5 октября в 13:00 — мастер-класс по кастомизации накладного воротника. Вместе с мастерицей Софией Левченко участники украсят воротник с помощью различных техник: вышивки, аппликации, росписи. Стоимость участия — 2200 рублей;

5 октября в 17:30 — мастер-класс по варке чая масала. Стоимость участия — 800 рублей.