Уралсиб Онлайн вошел в топ-10 лучших мобильных банков в RuStore

Эксперты портала Brobank.ru подготовили рейтинг лучших мобильных банков для физических лиц по оценкам пользователей в магазине приложений RuStore. 7 место занял Уралсиб Онлайн.

В исследовании анализировали данные по приложениям крупнейших банков из топ-150 по активам в сентябре 2025 года. Итоговый балл мобильных приложений в качестве основного критерия и количество оценок был как дополнительный параметр. Для попадания в рейтинг лучших мобильных банков у приложения должно быть не менее 15 оценок.