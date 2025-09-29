Уралсиб Онлайн вошел в топ-10 лучших мобильных банков в RuStore

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iKVy
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото lookstudio, ru.freepik.com
    © Фото lookstudio, ru.freepik.com

Мобильный банк Уралсиб Онлайн занял 7 место в рейтинге лучших в магазине приложений RuStore

Эксперты портала Brobank.ru подготовили рейтинг лучших мобильных банков для физических лиц по оценкам пользователей в магазине приложений RuStore. 7 место занял Уралсиб Онлайн.

В исследовании анализировали данные по приложениям крупнейших банков из топ-150 по активам в сентябре 2025 года. Итоговый балл мобильных приложений в качестве основного критерия и количество оценок был как дополнительный параметр. Для попадания в рейтинг лучших мобильных банков у приложения должно быть не менее 15 оценок.

Читайте также:

Онлайн банк для розничных клиентов Уралсиб Онлайн разработали с использованием современных архитектурных и технических решений. В его основе лежат лучшие рыночные практики и выявленные в результате множества исследований и интервью потребности клиентов. Мобильное приложение можно скачать в магазинах RuStore, AppGallery и GalaxyStore или на сайте Банка Уралсиб.

Ранее карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в сентябрьский рейтинг лучших кредиток.

Как писали Юга.ру, Уралсиб улучшил систему агентского вознаграждения за привлечение бизнес-клиентов.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги Интернет Краснодар Технологии Уралсиб

Новости

В Севастополе ограничили продажу бензина до 30 литров на машину
Ресторан из Сочи стал лучшим на юге России. Какие заведения Краснодара, Новороссийска и Ростова-на-Дону вошли в рейтинг
Сочи и Новороссийск вошли в топ-10 самых зеленых городов России
В Краснодаре, Новороссийске, Сочи и других городах края 1 октября включат сирены
Дождливо и всего 15 °С днем. В Краснодарском крае станет еще прохладнее в начале рабочей недели
В Краснодаре до конца года частично перекроют улицу Солнечную

Лента новостей

В Краснодаре пройдут общественные обсуждения по строительству храма в Юбилейном. Где и когда?
Вчера, 11:36
В Краснодаре пройдут общественные обсуждения по строительству храма в Юбилейном. Где и когда?
Дождливо и всего 15 °С днем
Сегодня, 08:30
Дождливо и всего 15 °С днем
В Краснодарском крае станет еще прохладнее в начале рабочей недели
Безумный Max
24 сентября, 15:00
Безумный Max
Как в России продвигают «национальный мессенджер»

Реклама на сайте