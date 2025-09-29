Уралсиб Онлайн вошел в топ-10 лучших мобильных банков в RuStore
Мобильный банк Уралсиб Онлайн занял 7 место в рейтинге лучших в магазине приложений RuStore
Эксперты портала Brobank.ru подготовили рейтинг лучших мобильных банков для физических лиц по оценкам пользователей в магазине приложений RuStore. 7 место занял Уралсиб Онлайн.
В исследовании анализировали данные по приложениям крупнейших банков из топ-150 по активам в сентябре 2025 года. Итоговый балл мобильных приложений в качестве основного критерия и количество оценок был как дополнительный параметр. Для попадания в рейтинг лучших мобильных банков у приложения должно быть не менее 15 оценок.
Онлайн банк для розничных клиентов Уралсиб Онлайн разработали с использованием современных архитектурных и технических решений. В его основе лежат лучшие рыночные практики и выявленные в результате множества исследований и интервью потребности клиентов. Мобильное приложение можно скачать в магазинах RuStore, AppGallery и GalaxyStore или на сайте Банка Уралсиб.
Ранее карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в сентябрьский рейтинг лучших кредиток.
Как писали Юга.ру, Уралсиб улучшил систему агентского вознаграждения за привлечение бизнес-клиентов.
