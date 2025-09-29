Дождливо и всего 15 °С днем. В Краснодарском крае станет еще прохладнее в начале рабочей недели

  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

В Краснодарском крае последние дни сентября будут дождливыми и прохладными

Краевой гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 29 и 30 сентября. В Краснодаре в понедельник, 29 сентября, обещают сильный дождь в течение всего дня. Температура воздуха не поднимется выше 14 °С. Во вторник, 30 сентября, возможны небольшие дожди и 12-13 °С.

В Краснодарском крае обещают осадки и температуру от 18 до 21 °С. При этом во вторник станет прохладнее еще на 2-3 градуса, а дожди продолжатся. В отдельных районах порывы ветра достигнут 15-18 м/с. 

На Черноморском побережье пасмурно, временами дожди с грозами. Температура воздуха до 21 °С. В Новороссийске 30 сентября подует ветер с порывами 17-22 м/с.

Ранее Юга.ру писали, сколько будет длиться бархатный сезон в Краснодарском крае.

