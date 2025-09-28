Правительство России опубликовало расписание праздничных выходных в 2026 году
Власти сообщили, когда и сколько будут отдыхать россияне в 2026 году
24 сентября пресс-служба Правительства России опубликовала расписание праздничных и выходных дней в 2026 году. Документ подписал премьер министр страны Михаил Мишустин.
Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Так как 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, их перенесли на пятницу 9 января и четверг 31 декабря.
Читайте также:
Следующие праздничные выходные — с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. Майские праздники продлятся в два этапа: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.
В честь Дня России граждане будут отдыхать три дня — с 12 по 14 июня. Осенью будет только один праздничный выходной — 4 ноября. На новогодние каникулы россияне также уйдут 31 декабря.
Как писали Юга.ру, в 2024 году в Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей первоклассников