Правительство России опубликовало расписание праздничных выходных в 2026 году

Власти сообщили, когда и сколько будут отдыхать россияне в 2026 году

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Так как 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, их перенесли на пятницу 9 января и четверг 31 декабря.

Следующие праздничные выходные — с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. Майские праздники продлятся в два этапа: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

В честь Дня России граждане будут отдыхать три дня — с 12 по 14 июня. Осенью будет только один праздничный выходной — 4 ноября. На новогодние каникулы россияне также уйдут 31 декабря.