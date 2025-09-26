В аэропорту Геленджика из-за сильного ветра отменили некоторые рейсы, а остальные перенесли на другие аэродромы

В аэропорту Геленджика из-за ухудшения погоды изменилась полетная программа

26 сентября пресс-служба аэропорта Геленджика сообщила, что из-за ухудшения погоды воздушной гавани пришлось изменить полетную программу.

Согласно онлайн-табло, рейсы в Екатеринбург и Москву отменили. На прилет отмен и задержек нет.

Несколько самолетов из-за сильных порывов ветра пришлось отправить на запасные аэродромы в Краснодар и Минеральные Воды.

Согласно данным Краснодарского ЦГМС, на Черноморском побережье порывы достигают 17-22 м/с.

Как писали Юга.ру, 24 сентября в аэропорту Краснодара были задержки рейсов.

