В аэропорту Геленджика из-за сильного ветра отменили некоторые рейсы, а остальные перенесли на другие аэродромы
В аэропорту Геленджика из-за ухудшения погоды изменилась полетная программа
26 сентября пресс-служба аэропорта Геленджика сообщила, что из-за ухудшения погоды воздушной гавани пришлось изменить полетную программу.
Согласно онлайн-табло, рейсы в Екатеринбург и Москву отменили. На прилет отмен и задержек нет.
Несколько самолетов из-за сильных порывов ветра пришлось отправить на запасные аэродромы в Краснодар и Минеральные Воды.
Согласно данным Краснодарского ЦГМС, на Черноморском побережье порывы достигают 17-22 м/с.
Как писали Юга.ру, 24 сентября в аэропорту Краснодара были задержки рейсов.
