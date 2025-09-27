В Краснодаре посмотрят и обсудят аниме «Монолог фармацевта»

В Краснодаре 30 сентября состоится киновечер для любителей аниме и детективов (12+)

Литературный клуб «Комната отдыха» анонсировал на 30 сентября просмотр сериала «Монолог фармацевта». Аниме рассказывает историю приемной дочери бывшего придворного лекаря. Изгнанный из императорского дворца, он стал лекарем при публичном доме и взял на попечение жившую там девочку.

17-летнюю Маомао похитили и заставили трудиться в императорском дворце обычной служанкой. При этом отец научился девушку разбираться в травах и ядах. Знания и наблюдательность превращают ее в детектива, расследующего дворцовые тайны.