В Краснодаре посмотрят и обсудят аниме «Монолог фармацевта»

Краснодарский край

  Кадр из аниме «Монолог фармацевта»
    Кадр из аниме «Монолог фармацевта» © Скриншот видео с Rutube-канала «Анимешечка»

В Краснодаре 30 сентября состоится киновечер для любителей аниме и детективов (12+)

Литературный клуб «Комната отдыха» анонсировал на 30 сентября просмотр сериала «Монолог фармацевта». Аниме рассказывает историю приемной дочери бывшего придворного лекаря. Изгнанный из императорского дворца, он стал лекарем при публичном доме и взял на попечение жившую там девочку.

17-летнюю Маомао похитили и заставили трудиться в императорском дворце обычной служанкой. При этом отец научился девушку разбираться в травах и ядах. Знания и наблюдательность превращают ее в детектива, расследующего дворцовые тайны.

«Что нам особенно понравилось, так это визуальный ряд, слом шаблонов и детективный вайб, когда важно те только, кто совершил убийство, но и почему. Это история о том, как знания дают власть — над ситуацией, предрассудками и самим собой», — рассказали организаторы.

Киновечер состоится 30 сентября в 19:00 по улице Северной, 279. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 28 сентября пройдет «Фестиваль слез». Гостей ждут выставка, маркет, музыка, медиация, водные пистолеты и квест.

