В Краснодаре посмотрят и обсудят аниме «Монолог фармацевта»
В Краснодаре 30 сентября состоится киновечер для любителей аниме и детективов (12+)
Литературный клуб «Комната отдыха» анонсировал на 30 сентября просмотр сериала «Монолог фармацевта». Аниме рассказывает историю приемной дочери бывшего придворного лекаря. Изгнанный из императорского дворца, он стал лекарем при публичном доме и взял на попечение жившую там девочку.
17-летнюю Маомао похитили и заставили трудиться в императорском дворце обычной служанкой. При этом отец научился девушку разбираться в травах и ядах. Знания и наблюдательность превращают ее в детектива, расследующего дворцовые тайны.
«Что нам особенно понравилось, так это визуальный ряд, слом шаблонов и детективный вайб, когда важно те только, кто совершил убийство, но и почему. Это история о том, как знания дают власть — над ситуацией, предрассудками и самим собой», — рассказали организаторы.
Киновечер состоится 30 сентября в 19:00 по улице Северной, 279. Подробности уточняйте у организаторов.
