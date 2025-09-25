В Новороссийске заработал экопункт, где можно сдать вторсырье и получить за это деньги

18 сентября издание «Новороссийский рабочий» сообщило , что в Новороссийске начал работать пункт по приему вторичного сырья. Он расположен в Южном районе на углу улиц Пионерской и Молодежной у входа в Пионерскую рощу.

В пункте принимают картон, бумагу, пластик и флаконы ПНД (емкости из полиэтилена низкого давления). В дальнейшем вторсырье отправится на переработку. Например, из пластиковых бутылок будут изготавливать трубы и синтепон.

Сдав вторсырье, можно получить вознаграждение: за 1 кг картона и бумаги — 1,5 рубля, за 1 кг флаконов ПНД — 4 рубля, а за 1 кг бутылок ПЭТ — 8 рублей.

Менеджер по приему вторсырья Маис Саркисян рассказал журналистам, что ПЭТ-бутылки в пункте принимают с этикеткам и крышками, мыть их необязательно. Однако тары с сильными загрязнениями, например от машинного масла, не примут.

Также он отметил, что в дальнейшем список принимаемого вторсырья расширится.