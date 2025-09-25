Краснодарский край вошел в топ-3 регионов России по размеру жилых комплексов — Сбер

В Краснодарском крае жилые комплексы в два раза больше, чем в среднем по России. Такой вывод сделали аналитики Сбера

На российском рынке недвижимости нередко встречаются два принципиально разных подхода в строительстве новых жилых объектов: точечная уплотняющая застройка из 1–2 корпусов в развитых городских локациях и строительные проекты, которые возводят как целые районы. Как показало исследование аналитиков Сбера, основная масса новых ЖК по своему масштабу отличается от стереотипного образа «мегапроекта».

Как выяснили аналитики, типичный жилой комплекс в России — это три корпуса на 496 квартир. Но в регионах-лидерах по объему строительства показатели значительно выше.

Краснодарский край стал рекордсменом по размеру новых ЖК. Здесь медианное количество корпусов в комплексе достигает семи, а квартир — 1424. Это почти в три раза больше среднероссийских значений. По числу квартир край уступает только Москве и Подмосковью.

Следом за Кубанью идут:

  • Московская область — 6 корпусов.

  • Ленинградская область — 5 корпусов.

  • Красноярский край и Тюменская область — по 4 корпуса.

Аналитики выделили несколько причин популярности крупных проектов на Кубани. На них влияют активный приток населения и доступность земли на окраинах городов. Девелоперам же выгоднее строить несколько типовых корпусов рядом — это снижает затраты на проектирование и логистику.

Кроме того, в Краснодарском крае, как и в Подмосковье, много высотных комплексов в 20-21 этаж. Но средняя этажность зданий в регионе составляет 10 этажей, а в одном корпусе в среднем насчитывается 189 квартир.

От 9 до 300 тыс. рублей:

«Краснодарский край действительно демонстрирует уникальную для России модель девелопмента: здесь доминируют масштабные проекты, формирующие целые микрорайоны. Медианное значение в 7 корпусов на ЖК при 1424 квартирах — это почти втрое выше среднероссийских показателей. Такой подход отражает растущий спрос на качественную жилую среду с развитой инфраструктурой, а не просто на квадратные метры. Для банка это означает необходимость адаптировать ипотечные продукты под запросы покупателей, ориентированных на комплексное проживание. Крупные ЖК часто предлагают жителям готовую социальную и коммерческую инфраструктуру — от школ до парковок, что повышает привлекательность таких объектов для семейных клиентов», — рассказывает управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Методология исследования

Исследование основано на данных с витрины Домклик по жилым комплексам, где продаются квартиры. Информация актуальна на середину сентября 2025 года.

Медианные значения рассчитаны для четырех классов недвижимости: эконом, комфорт, бизнес и элит. Медианное значение количества этажей и квартир в корпусах приведено на основе данных о максимальном количестве жилых этажей в каждом корпусе ЖК и количестве квартир в каждом отдельном корпусе.

Как писали Юга.ру, по данным проекта «Движение.ру», в августе в Краснододаре продажи жилья в новостройках снизились на треть.

Однако, отметили аналитики «РИА Недвижимости», открытие аэропорта Краснодара повысит спрос на новостройки на 10-14%.

