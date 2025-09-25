Краснодарский край вошел в топ-3 регионов России по размеру жилых комплексов — Сбер

В Краснодарском крае жилые комплексы в два раза больше, чем в среднем по России. Такой вывод сделали аналитики Сбера

На российском рынке недвижимости нередко встречаются два принципиально разных подхода в строительстве новых жилых объектов: точечная уплотняющая застройка из 1–2 корпусов в развитых городских локациях и строительные проекты, которые возводят как целые районы. Как показало исследование аналитиков Сбера, основная масса новых ЖК по своему масштабу отличается от стереотипного образа «мегапроекта».

Как выяснили аналитики, типичный жилой комплекс в России — это три корпуса на 496 квартир. Но в регионах-лидерах по объему строительства показатели значительно выше.

Краснодарский край стал рекордсменом по размеру новых ЖК. Здесь медианное количество корпусов в комплексе достигает семи, а квартир — 1424. Это почти в три раза больше среднероссийских значений. По числу квартир край уступает только Москве и Подмосковью.