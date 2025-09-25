В Краснодаре перекроют две улицы из-за празднования Дня города

  • Дворец спорта «Олимп» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
В Краснодаре перекроют улицы Обрывную и Береговую в связи с проведением двух фестивалей

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 26 по 28 сентября с 6:00 до 22:00 движение транспорта по улице Обрывной будет ограничено. 

Речь идет об участке от улицы Воронежской до въезда на событийную площадку на Обрывной, 137. На участке запретят парковку и установят временные знаки. Ограничения связаны с проведением гастрономического фестиваля.

  • Участок по улице Обрывной, который будет перекрыт, указан красной линией © Скриншот сайта yandex.ru/maps
Гастрономический фестиваль, ярмарка, экскурсии, концерты и хороводы:

Для удобства будет увеличены составы трамваев № 6, 7, 12 и 22 и сокращен интервал движения. Отправление последних рейсов № 6, 7 и 22 от конечной остановки по улице Димитрова будет с 22:30 до 22:40. 

Помимо этого 27 сентября с 6:00 до 22:00 будет ограничено движение транспорта по улице Береговой от Кубанской Набережной до въезда в парк им. 30-летия Победы. Парковка также будет запрещена. 

Ограничения связаны с проведением фестиваля «45-я параллель» около дворца спорта «Олимп». 

  • Участок по улице Береговой, который будет перекрыт, указан красной линией © Скриншот сайта yandex.ru/maps
Как писали Юга.ру, в Краснодаре отложили перекрытие моста по улице Фадеева к аэропорту до 22 ноября. 

