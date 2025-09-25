В Краснодаре перекроют две улицы из-за празднования Дня города

В Краснодаре перекроют улицы Обрывную и Береговую в связи с проведением двух фестивалей

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 26 по 28 сентября с 6:00 до 22:00 движение транспорта по улице Обрывной будет ограничено.

Речь идет об участке от улицы Воронежской до въезда на событийную площадку на Обрывной, 137. На участке запретят парковку и установят временные знаки. Ограничения связаны с проведением гастрономического фестиваля.