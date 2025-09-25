Карта Уралсиба вошла в топ-5 рейтинга лучших кредиток

Кредитная карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в подборку кредиток с беспроцентным периодом от 100 дней и бесплатным обслуживанием по версии Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения 18 сентября 2025 года.

«120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.