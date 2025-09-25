Карта Уралсиба вошла в топ-5 рейтинга лучших кредиток

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в сентябрьский рейтинг лучших кредиток

Кредитная карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в подборку кредиток с беспроцентным периодом от 100 дней и бесплатным обслуживанием по версии Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения 18 сентября 2025 года.

«120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.

Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо можно оформить цифровую карту и получить ее в день заявки сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях банка Уралсиб.

Как писали Юга.ру, Уралсиб улучшил систему агентского вознаграждения за привлечение бизнес-клиентов.

