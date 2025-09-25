Шеф-кондитер Риксос Красная Поляна Сочи завоевала первое место на конкурсе WorldFood Moscow

Конкурс проводится ежегодно при поддержке The National Center for Palms and Dates (NCPD) и собирает лучших специалистов отрасли. Его цель — популяризация полезных десертов и определение сильнейших кондитеров и пекарей России. В финале шесть участников представили свои работы на дегустацию экспертному жюри и зрителям выставки.

Шеф-кондитер отеля Риксос Красная Поляна Сочи Виктория Трифонова заняла первое место в конкурсе для шеф-кондитеров и пекарей, проходившем в рамках международной выставки WorldFood Moscow.

Победа Виктории Трифоновой стала подтверждением высокого уровня гастрономической команды Риксос Красная Поляна Сочи. Отель уже зарекомендовал себя как один из лидеров индустрии, предлагая эксклюзивный сервис: мобильного консьержа, персонального батлера, спа-комплекс и центр функциональной медицины MedClinic & SPA Поляна 960. Гастрономическая концепция курорта включает ресторан Layali с аутентичной турецкой кухней и Rixos Lounge с блюдами европейской традиции.

Ранее отель также получил признание в отрасли. На пятой ежегодной церемонии Horeca Up Awards генеральный менеджер Rixos Krasnaya Polyana Sochi Товмас Дарбинян завоевал две главные награды — «Best GM. Lead UP. Лучший генеральный менеджер» и «Child-friendly. Лучший отель для загородного отдыха и отпуска с детьми».

Кроме того, этим летом курорт Красная Поляна совместно с аэропортом Сочи запустил уникальный сервис. Гости отеля Rixos Krasnaya Polyana могут пройти регистрацию на авиарейс и сдать багаж прямо в отеле. Эта услуга предоставляется на постоянной основе впервые и позволяет значительно сэкономить время путешественников.